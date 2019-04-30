四年多前的違法佔領行動（佔中）在反對派鼓吹策劃「公民抗命」、「違法達義」、「爭取雙普選」的喧囂吵鬧中來勢洶洶，繼而上演七十九天街頭佔領，後師老兵疲，惹起極大民憤之下被「和平清場」，他們想推翻全國人大常委會「八三一決定」的圖謀沒有得逞，整個運動徹底失敗。



受到「佔中」失敗和強烈刺激而發生的以「港獨」為訴求的「旺角暴亂」，只是「佔中」餘緒的垂死掙扎而已，他們把對佔中「和平清場」的強烈仇恨用赤裸裸的暴力行動發洩出來，向世人表明「和平抗爭」無效，他們就要暴力「勇武」。這樣的事態發展，正是「佔中」黑手們希望看到的，也是他們鼓吹「違法達義」的險惡居心。



然而，壞事發展到極端就會向相反的方向轉化，就會為壞事的被打掉創造條件。「佔中」和「旺角暴亂」把反對派回歸二十年來幹的壞事推到了極致，也就末日來臨，走到盡頭。他們的行動套路也讓港人看到再也走不通也、再也難欺世盜名，蠱惑人心也。儘管體制內的港英餘孽、無間道還會庇護他們，外部勢力還會支持他們，香港一百五十年的殖民統治餘毒還有滋養他們的土壤和環境，然而，他們想翻盤翻天已絕無可能，除非朝廷對港工作方針犯了「顛覆性的錯誤」。



從「佔中」失敗，回顧總結至今，他們的一系列表演，暴露了反對派多是一群蠢貨，他們私欲強、人品差、智商低。回歸初，他們利用港人恐共情緒，打着「民主拒共」、「爭取普選」的旗號「逢中必反」、「為反而反」，以為這樣，他們就理直氣壯，居高臨下，永遠站在唯我獨尊、為「捍衞香港利益」的道德高地就能呼風喚雨，攪動香江，運動群眾，朝廷定會無奈其何。



至於他們的所為會如何危及香港管治、社會秩序、他人利益，如何挑戰一國和中央，如何引發動亂、社會撕裂，他們是根本不理的，他們只想亂中謀利，乘亂上位奪權。他們曾經高興的得逞過幾陣子，也曾多次碰壁，但從不知成敗何因，只會自作聰明，蠻幹到底。