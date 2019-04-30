為了阻止修訂《逃犯條例》，反對派一個月內搞了兩次遊行，「搞事四人幫」頻頻出來獻世，漢奸黎更是指手畫腳，儼如遊行總指揮，可見他們已到了狗急跳牆的地步。最好笑的是，警方指周日遊行有二萬二千八百人參加，主辦者則吹成十三萬人，報大數將近六倍，未免太誇張了，自己騙自己有意思嗎？



多少人參與遊行其實並不重要，關鍵在於港府的態度。當年二十三條立法功虧一簣、國民教育半途而廢，如果今次又跪低，管治權威勢必蕩然無存，反對派勢必更加囂張。正如毛澤東所說，「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對。」反對派如此害怕修訂《逃犯條例》，恰恰證明這招擊中其要害，他們愈是反對，港府愈應堅持到底。有人揚言發動包圍立法會，那就讓他們包圍吧，為期七十九日的佔領之亂尚且無法達到目的，包圍立法會又能怎樣？不要忘記，漢奸黎等人佔中舊帳仍未清算，到時兩筆債一起還，且看他們如何洗廁所。還是銅鑼灣書店前店長林榮基比較聰明，《逃犯條例》還沒完成修訂，他已逃到台灣去了，還託人說風涼話，聲稱每人都應盡一分力，堅持才有希望云云。人們只想問一句，他到底盡了多少力？自己為何不堅持？



香港搞政治的人就是虛偽，既要「公民抗命」，又不願承擔法律責任，既要「鬧革命」，又貪生怕死。想當初，那班佔中搞手是何等慷慨激昂，一旦面臨審判，又是何等丟人現眼。他們的求情理由千奇百怪，有人說年紀太大，有人說年紀太小，有人說糖尿上眼，有人說腦生瘤，有人說「服務社會多年」，有人更是痛哭流涕。被判囚八個月的邵家臻最誇張，竟然要求服刑期間出席立法會會議，即使戴着手銬腳鐐也不介意。看來，這班人為了維護個人私利，達到政治目的，甚麼事都做得出來，連臉皮也不要了。