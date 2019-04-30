世上的宗教眾多，信仰有別，共同點則是強調犧牲精神、利他主義。如耶穌犧牲自己，救贖世人；伊斯蘭教強調為安拉獻身者可直升天堂；佛教更有「地獄不空，誓不成佛；眾生渡盡，方證菩提」的信念。以此觀照，佔中搞手之一的朱耀明推別人坐牢，自己逍遙法外，堪稱是對宗教信仰的背叛。



朱耀明在政治上十分活躍，屬於反對派的一員幹將，他標榜自己「行公義，好憐憫」，可惜，他的「公義」因人而行，「憐憫」也是偏好特定顏色，以陳淑莊患病為例，朱耀明批評建制派人士幸災樂禍時大義凜然，但對於有反共文痞以「天譴」形容前港區人大代表去世，朱耀明則置若罔聞，不發一詞；再如朱耀明強調佔中是為爭取民主，他是「敲鐘人」，警告大家正有不幸的事情在發生，但諷刺的是，對不少市民、商戶尤其搵食司機來說，佔中鼓吹違法達義，破壞社會安寧，尤其是阻街霸道影響生計，才是正在發生的最大不幸。



佔中案判決前，不少被告向法官求情，這不足為奇，螻蟻尚且惜命，何況是人，但朱耀明並非一般人，而是侍奉上帝的神職人員，外界對他有合理的更高的期待。如果朱耀明對法官說，所有的佔中責任他一人承擔，所有的刑期加諸他一人身上，放過其他被告，那必然會贏得香港人包括反佔中者的尊重，也不枉支持者說在他身上「看到了耶穌基督」。但令人失望的是，他一方面說無怨無悔，一方面請求法官手下留情，不僅寫求情信當場讀出，更是淚流滿面，表現出來的是人性軟弱，貪生怕死，哪有一點神職人員的超脫呢？



有道是，砍頭不過碗大的疤，十八年後又是一條好漢，何況最終判刑也不過十六個月而已，扣除假期，明年復活節前就可以出來了，有必要如女人似的哭得梨花帶露嗎？別人服刑，自己緩刑，這又是哪門子獻身精神？