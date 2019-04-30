由美國總統特朗普掀起美中貿易戰，去年十二月一日，兩國領導人特朗普與習近平在G20峰會達成共識，同意舉行為期九十日的談判，並在談判期內暫停新增貿易措施。今年三月一日最後期限到期後，美國方面宣布已有重大進展，並延長暫停新增貿易措施的期限，雙方繼續進行談判，然而一直沒有重大進展。



美國貿易代表萊蒂澤與財長姆紐欽，今日將在北京進行新一輪高級別貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中方貿易代表團，則計劃於五月八日回訪華盛頓，與美方代表進一步磋商。白宮的聲明表示，美中在今輪會談將會討論知識產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務、採購和執法等議題。作為協議的一部分，中國一直在推動取消加徵的關稅，而美國則要求中國進行重大改革，結束盜竊美國知識產權和強迫美國公司轉讓技術的現象。中國雖然並不同意知識產權保護不力，但國家知識產權局承認目前中國還存在一些問題，正在加大力度，繼續努力加以解決。



特朗普上周五在白宮草坪上對記者說，美中貿易談判進展非常好。北京談判討論的主題將涉及包括知識產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務、採購和執法在內的貿易問題。美中貿易戰持續了將近一年，盡早達成協議，結束貿易戰，可以緩解兩國間的緊張關係。但談判曠日持久，期間美中經濟力量此長彼消，美國正處於經濟繁榮期，而中國經濟正在下滑。形勢比人強，美國的談判籌碼顯然較多。本周新一輪貿易磋商，兩國官員都期望能夠達成協議，但如果無法縮小分歧，或者特朗普不滿意會談進度，北京談判可能破局，只有寄望五月上旬在華盛頓的談判。美國國家經濟委員會主席庫德洛指出，希望達成一項對兩國都有利，並能促進兩國經濟增長的協議。世界最大兩個經濟體從去年的貿易戰起，已經對彼此價值逾百億美元的商品徵收關稅，給全球供應鏈和製造業造成了損害。



值得注意的是，在美中新一輪貿易談判前夕，中國第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在上周五於北京揭幕，多國領導人以及商界代表出席了開幕式，中方領導人在講話中倡導多邊主義，表示堅持開放、綠色、廉潔理念。在擴大開放方面，領導人作出了多項承諾，包括擴大外資准入，加強知識產權保護和國際合作等。這些話好像是講給特朗普聽。中方的多項「承諾」，被認為是符合美國政府的期待和要求。頗有一些人認為，這是中國政府在貿易談判可能會讓步。是耶非耶，恐怕還是有待觀察。