反對派出盡吃奶之力反對港府修訂《逃犯條例》，除了與肥彭等外國勢力大合唱，爛果報更不斷煽風點火，將有關修例妖魔化，終於在佔中九男女判刑後的首個遊行上略見成效，參加人數超出預期。反對派隨即彈冠相慶，漢奸黎簡直打了雞血似的亢奮，現身插隊不特止，更搶佔遊行隊伍龍頭，再次以總指揮自居。而獲放生的朱耀明、押後判刑的陳淑莊，以至雙學三子、政治主教陳日君及李漢奸等人傾巢而出，說是牛鬼蛇神齊出洞也不誇張。



也難怪反對派得意忘形，皆因其政治能量早就大不如前，民陣上月尾曾就反對修例吹雞遊行，只有小貓三幾隻響應，今次人數倍增，自是喜出望外。其實觀乎反對派連串行動，不外乎一哭二鬧三拉布，並透過九男女有四人被判監大玩哀兵之計，利用部分港人慣性對內地有偏見來危言聳聽，再加上肥彭回魂說三道四、英美政客指指點點，出動所有輿論機器才令遊行人數有所回升，但跟高峰期仍有極大距離，就知道這根本不是值得炫耀的事。



不管如何，波又拋到港府腳下。遊行當日林鄭身處北京出席世園會開幕式，並未即時作出回應，但以其遇事繞路行、兜路走的施政作風，修訂《逃犯條例》會否又是跪低收場，不能不令人質疑。事實上，林鄭早前已經出口術，聲稱「無政治能量」解決立法會亂象，擺出洩氣皮球的模樣，似為跪低埋下伏筆，加上港府出名恐洋懼外，面對英美政客指手畫腳，說沒有顧慮都沒人相信。何況林鄭要同反對派「大和解」，對中央往往陽奉陰違，如果當局以遊行人數有所回升為藉口拖延修例，絕不令人意外。



說來唏噓，回歸廿二年，亂足廿二年，洋奴漢奸、港英餘孽仍呼風喚雨、為所欲為，說到底是港府無能惹的禍。中央所託非人，沒有一個特首能撥亂反正，當然要為香江亂局負上最大責任。