印度聯邦法院早前一度宣判，禁止中國應用程式抖音在印度的拓展，說該程式「鼓勵色情」。身為中國人，聽到這個消息反倒有點安慰，覺得中國的軟實力終於有點瞄頭了。



你知道抖音在印度有多少用戶嗎？答案是一億二千萬，即使法庭施禁令，但當地用戶仍可繼續使用，只是不能下載及更新而已。抖音是一個開放平台，內容是用戶提供的，你說該公司有意鼓勵色情，則應該不會。美國目前的抖音用戶約有兩千萬，我兩個鄰居都有孩子在唸小學，看到他們都在用抖音，我就問，你們班裏有多少同學在用這個程式？答案是：「多得很。」



抖音在印度短期受挫不打緊，甚至一家公司的成敗也不重要，最重要是抖音的成功為中國軟實力邁向全球打響了第一槍。過去，我國還沒有一種創意產業能如此橫掃全球。當然，未來的路還長，千里之行只是剛開始。



大概一年多前，本欄還在強調中國的軟實力嚴重不足，香港跟內地一衣帶水，關係最緊密，但好長一段日子，卻找不到內地出產的一套劇集、一齣電影、一首歌曲能夠風靡港人。文章刊出後幾個月，內地出了一套劇集《延禧攻略》，終於局部破除了我的看法。該劇當日能造成全港熱話，內容構思也是有點創意的。「攻略」二字平時大多用在電子遊戲上，《延禧》一劇稱為攻略，就是描寫主角在宮廷中如何運用機智、手段逢關過關。這種構思頗有新意及看頭，由是在香港取得了高收視成績。



內地產業、產品開始能摸準外面市場的品味了，這是作為一個強國必須的條件，軟實力不足，一切都是徒有外表而已。但今日的中國，軟實力只剛起步，且看昔日的日本，不少外國人，包括香港人為聽日本流行曲而學日文，日劇是一套接一套地流行，中國要發展到這階段，恐怕還得十多年吧。