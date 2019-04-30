特區政府打算以新的《動物福利法》取代現行《防止殘酷對待動物條例》（第169章），進行為期三個月的公眾諮詢，建議罰則「加辣」，最高囚十年，並擬永久褫奪違法者飼養動物資格。新例亦計劃引入「謹慎責任」條文，例如動物負責人必須確保為動物提供合適飲食及生活環境等，希望二○二一年完成立法。



說來唏噓，正當冇靈魂政府忽然有啲知覺，擬修例嚴打虐畜時，打鼓嶺坪輋有狗場被揭發懷疑虐待動物案。據悉，有義工掌握狗場地址，並透過航拍機視察場內情況，揭發狗場如同「亂葬崗」，衞生環境惡劣，經點算後，證實場內有六十六隻狗和三十隻貓，另發現至少十具貓狗屍體，當中部分遺體已嚴重腐化，甚至化成骸骨。好明顯，場主難脫嚴重虐畜之嫌。老朽相信若然新的加辣條例立法後，這種殘酷對待動物的情況或會有所收斂。



之不過，有狗主質疑，新福利法提高虐畜監禁刑期至十年，若然個官又仁慈到唔判咁多，修例有鬼用咩！事實上，呢位狗主嘅質疑不無道理，君不見佔中九犯頂多判囚十六個月，又獲判緩刑或社會服務令；又如淫褻條例規定對積犯最高可判罰款近百萬元兼要判囚，可是，漢奸黎旗下壹淫媒歷年所犯的淫褻條例厚過電話簿，如果認真執行此例，有人恐怕已被罰到破產兼把牢底坐穿，可惜每次罰極都係一萬幾千元，難怪漢奸黎當宣傳費！



講番呢單虐畜案，翻查資料可見，從一三年至一七年九月，本港有七十八份虐畜案入罪紀錄，刑期最低十日，最高十六個月，其後減刑至十一個月。可見，有法不依，若然次次又係判囚幾個月，最高罰十年都係得個噏字！有動物保護團體對修例未敢抱太大希望，因修例未見針對放生、棄養、人道毀滅等作規管；你睇漁護署其身不正，對誤闖香港嘅泰國小狗來個急不及待的「斬立決」，要佢哋保護動物豈非叫貓兒咪嗜腥，所以話修乜都假，亂咁執法又係嘥氣！