立法會聯席事務委員會訪問團日前結束為期四天在長三角進行的職務訪問，訪問行程緊湊充實，收穫豐富。訪問團在上海的兩個行程，包括參觀飛機製造過程以及到復旦大學交流，都是為反對派議員譚文豪和葉建源度身訂造，但他們臨時缺席，難免影響本港形象和立法會聲譽，筆者對此感到遺憾。



在上海，我們參觀了一架正在試飛的C919商用飛機，真正感受到我國大型飛機製造事業即將邁進新的里程碑，毋須再完全倚賴外國進口飛機。



上海市政府向我們介紹了上海市及長三角地區的最新發展，當中提到上海「一網通辦」總門戶的建設，政務數據百分之百共享。筆者一直要求香港政府部門的數據應互聯互通，以單一平台為市民提供一站式服務，希望政府能邀請上海市大數據中心的團隊到香港分享實踐經驗，促進香港智慧政府服務發展。



長三角地區的協作方式及經驗值得大灣區發展作參考，各城市間合作發展要先易後難，並一同規劃未來，如跨省市的交通、醫療、能源、環保等要有工作小組落實執行。



我們乘坐高鐵到杭州，參觀「市民之家」，這裏很多證件及公務文件都可以自助處理或在網上處理，目標是方便市民，愈簡單愈好，最多只到這裏走一次。



行程最後一日我們參觀阿里巴巴集團，認識集團的電子商務業務和「城市大腦」概念在交通管理的應用，並與創辦人馬雲會面，他稱希望香港能積極發展智慧城市，善用大數據，又認為香港要善用優勢，繼續與國際聯繫，以此作為國際城市的定位。



通過訪問長三角，我體會到古人所說「山中方七日，世上已千年」的含意。相比起來，香港回歸才逾二十年，但內地特別是長三角發展已突飛猛進。香港應向長三角學習，停止政爭，將焦點放回民生經濟，迎頭趕上。