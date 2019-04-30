一九八四年美國總統大選，爭取連任的總統列根當時已七十有三，其民主黨競爭對手蒙代爾在辯論中，沒有放過大好機會，拿列根的年紀大說事，想不到列根處變不驚，來了這麼一句︰「請放心，我不會拿對手的年輕及沒有經驗大做文章。」引得哄堂大笑，連蒙代爾也不禁莞爾不已。



然而時隔近四十年後的今天，這一幕卻很難在總統大選中重現。爭取連任的特朗普，年齡比當年的列根還要大（特朗普是美國史上就職時最年長的總統）。民主黨方面，目前領先民調的則是前副總統拜登，以及在一六年初選中落敗的佛蒙特州參議員桑德斯，前者七十六歲，後者七十七歲，兩人均比特朗普年長，一旦同台辯論，誰也不能嘲笑誰「年輕」和「沒有經驗」。反觀共和黨的情況也是相差無幾，現時唯一一位宣布有意挑戰白宮寶座的，乃麻省前州長韋爾德，同樣比特朗普年長。



相比起總統的情況，國會的「老齡化」有過之而無不及。民主黨眾議院議長佩洛西今年七十九歲，跟該黨在眾議院內的領袖霍耶同齡；參議院方面，共和黨領袖麥康奈爾今年七十七歲，民主黨領袖舒默則六十八歲。值得注意的是，去年底國會中期選舉，包括紐約州眾議員奧卡西奧─科迪斯等新星入局，備受矚目，但實際上新一屆參、眾兩院議員的平均年齡分別達六十二點九及五十七點六歲，為歷來最「老」。



常言道，薑是老的辣，但政客經驗豐富卻不一定代表辦事精明。就是上述這班國會領袖，加上一個特朗普，幾位老人家早前在撥款修建圍牆的問題上鬧得不可開交，還一度弄得聯邦政府停擺，讓人再次見識老政客是如何將黨派利益置於人民福祉之上。事實上，很多國會議員也是名副其實的「鞠躬盡瘁，死而後已」。自九九年以來，共有廿九名參、眾議員在任內逝世，其中逾半年齡在七十二歲或以上。



可以想像，他們去到生命的末期，參政質素必然受到影響。以已故參議員麥凱恩為例，在再次確診罹患癌症前，已因為身體問題，多次缺席包括稅改等重要投票。另一方面，麥凱恩出席聯邦調查局前局長高銘的聽證會時，一改咄咄逼人的雄辯本色，在提問時顯得迷惘和疲倦，引發外界疑慮。



國會之所以淪為老人俱樂部，其中一個主因是不設任期限制。特別是參議院外交、軍事等委員會主席等要衝職位，吸引大量政治捐獻，而這些「肥缺」基本上都是論資排輩，成為吸引政客們競選連任的最大原動力。



除了行政、立法部門，大法官的情況更是如此。眾所周知，為了超脫政黨政治干擾，聯邦法院大法官採取終身制，除非死亡或自願退休，否則誰也不能動他們的位子。但如此一來卻造就各種政治算計。被視為自由派旗手、現年八十六歲的大法官金斯柏格早前摔斷肋骨入院，並正接受癌症手術，但由於不想予特朗普機會委任更多「自己友」，曾揚言要堅持到特朗普離開白宮，假設特氏成功連任，金斯柏格還要捱到九十一歲才可「息勞」，當然，比起南卡羅萊納州前參議員瑟蒙德以百歲高齡退休，金斯柏格仍算是「年輕有為」。