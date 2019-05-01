產評：內地就業現疲態　貿易談判不容失

內地昨公布四月製造業採購經理指數，無論是官方披露以國企為主的大型企業，抑或主打民企的財新數據，均跌至近50的盛衰分界線邊緣，意味着整體製造業有收縮風險。更重要的是，就業部分疲態畢露，預示中美貿易談判已屆不能再拖的階段，投資者宜密切關注月內事態發展。



上述指數向來是經濟前瞻指標，根據就業、產量、新訂單、價格、供應商供應情況及存貨進行評估而成，以數值50為分水嶺。今次值得注意的是，官方的五個分類指數中，就業竟再度下滑至47.2，不但處於收縮水平，更創一二年一月以來最低。回看歷史，如此低水平只出現過六次，除了一二年那次，餘下五次就是○八年十月至○九年二月金融海嘯時期。更甚的是，非製造業的就業指數也處於多年低位，四月數值為48.7，按月無變動，反映整體就業都在收縮，足證之前眾多企業計劃裁員的傳聞不是子虛烏有。



事實上，內地首季經濟增長雖然達到6.4%，好過預期，但根據求職網站近期發表的統計顯示，目前勞工市場狀況起碼是一五年以來最差，首季職位空缺與求職者的比例跌至1.68，大幅低於去年第四季的2.38及去年首季的1.91。與此同時，相較去年第四季，目前職位空缺大跌7.6%，而求職人數則大升31%。由於調查是一五年初才開始，即就業艱難的狀況絕對有可能與一二年相近。



更堪憂的是，目前想在內地大城市工作殊不容易。數據顯示，大約每兩名工人爭奪一個職位，即每份工作與每名工人的比例約0.51，較去年首季的0.71大幅下跌。該調查更預期，次季求職市場恐更趨緊張，最差情況未顯現。



由此可見，現時內地經濟恐怕並非如想像般樂觀，從鄰國南韓的出口數據亦可得知，內地今年以來進口需求已大幅下滑，確實有迫切需要與美國達成貿易協議，以期消除不明朗因素，讓商界放心大舉投資，才能激活就業市場。



事實上，就在中美昨天於北京展開第十輪談判前，美國財長姆紐欽透露，期待能在兩輪談判內達成協議，即最快五月八日，屆時國務院副總理劉鶴率團赴華盛頓之時。他的言論或多或少表達了雙方共同願望，因美國經濟增長也呈現飽和迹象，若再拖下去，沒有人會得益處。



當然，「特金會」的結果已證明未到最後一刻，都未能肯定最終成果，惟就業是穩定社會的重中之重，有理由相信今次中美「握手」機會看高一線，不妨拭目以待。