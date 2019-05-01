正論：律政司無能縱惡　窺淫罪填補真空

怎樣才能成為一名君子？孔子曾提出四大標準，即「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動」，如果他活在今天，勢必提出第五大標準，即「非禮勿拍」。法改會發表報告建議新訂「窺淫罪」及「未經同意下拍攝裙底罪」，不論目的，也不論發生地點是公眾場合抑或私人地方，都是非法行為，這就將「非禮勿視」刑事化，填補了因「不誠實取用電腦」罪被廢武功而留下的法律真空。



法改會有此一舉，當然不是無的放矢。協和小學洩露考題案，終審法院早前裁定「不誠實取用電腦」罪不涵蓋使用自己的電腦及手機，令律政司過去用來檢控偷拍行為的「萬能Key」失效。這些年來，隨着手機大行其道，偷窺者飽嘗私慾之餘，更偷拍照片及短片放到網絡，對受害者造成更大的傷害，因此世界各地紛紛作出因應，修訂及完善相關法律，如英國一早已設立窺淫罪，可惜本港律政司墨守成規，拒絕與時俱進，對要求與國際接軌、設立窺淫罪的呼聲充耳不聞，最終被終審法院判處敗訴，可謂自取其辱。



雖然理論上，當局仍可用「遊蕩」、「破壞公眾體統」及「公眾場合行為不檢」等公安條例檢控偷拍行為，但由於有關罪名相當古老，定義不夠清晰，舉證困難，難以成功入罪。再說有關控罪的處罰輕微，如破壞社會安寧最高罰款五千及入獄一年，無法反映偷窺的嚴重性，欠缺阻嚇力，加上現有法例僅涵蓋公眾地方，這就導致私人場合的偷拍行為變成無法可依，無例可循，變相縱容偷拍行為，這是對香港自詡「法治之區」的莫大諷刺。



「不誠實取用電腦」罪失效，負面影響已然顯現。早前有人涉在公廁偷拍，出現「有罪但不能告」的情況，最終輕判罰款及守行為一年了事。更不說有九宗被控「不誠實取用電腦」罪成的案件，隨時因為終審法院的判決而翻案。一言以蔽之，對偷窺者的縱容，就是對受害者的殘忍，變態者神出鬼沒，有恃無恐，香港幾乎淪為「偷拍之城」，說到底就是律政司不作為埋下的禍根。



亡羊補牢，猶未為晚。法改會建議新設窺淫罪，有助彌補法律真空，由於社會對此已有共識，相信在立法會通過的阻力不大。但令人擔心的是，反對派如今為阻撓逃犯引渡條例修訂而大打拉布戰，隨時誤中副車，拖遲窺淫罪的立法議程，如此一來，反對派不僅充當逃犯的保護傘，更會充當偷窺者的幫兇，可謂與民為敵，天理難容。



說到縱惡為患，其實律政司才是罪魁禍首，除了在立法嚴懲偷窺方面後知後覺，執行港府「大和解」政策、放生政治黑金案、選擇性檢控佔中搞手案、包庇刑事恐嚇記者案等等，才是其犖犖大者。所以說，設立窺淫罪固然可以阻嚇「瞥伯」，但誰能阻止律政司繼續縱惡呢？律政司司長鄭若驊知法犯法，誰又能奈其何呢？