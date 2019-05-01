神州觀察：脫下制服如黑幫　城管作惡因縱容

神州城管臭名昭著，野蠻執法事件幾乎無日無之，內地網絡近日流傳一段視頻顯示，江蘇南通如皋市，有兩名男子脫下身上的制服後，鎖喉抱摔一名商販，當地官方證實，兩名制服人員是城管隊員，目前均已被停職。



從視頻可見，其中一名城管對商販指指點點，商販好像不服還了嘴，他便嫺熟地脫下制服，露出健碩的身材，身穿黑色恤衫，衝上去用手掐住商販的喉嚨，全程商販均無還手，另外一名脫下制服的城管則與正在拍攝市民發生肢體衝突。



脫制服打人不但折射出狂徒嘴臉，更充分暴露出部分城管的低劣素質、蠻橫習性。尤其是行兇的城管，脖子上竟掛着一條粗粗的金鏈子，令人側目。內地影視劇中，不少地痞流氓都掛着大金鏈子，而不少地方政府將此特徵當做鑑別黑惡勢力的標準之一，原來黑幫就隱藏在執法隊伍中。



穿上制服是執法者，脫下制服是打手，這是對以法治國的莫大諷刺。事實上，城管欺壓百姓的惡例俯拾皆是，江蘇、四川、山西、安徽等地，近期都曾揭發城管脫制服毆打小販事件，有城管直言「脫掉制服就是平民」，換言之，脫掉制服就能違法亂紀。



城管野蠻執法早已成為激化官民矛盾、導致社會動盪的不穩定因素。在老百姓眼中，城管儼然是穿着制服的流氓、黑幫，有人甚至創作「城管來了」，將城管比喻為當年侵華的日本鬼子，民怨之深，可見一斑。



也許有人會說，城管脫制服打人，是敬畏制服，其實不然，主要原因是城管名聲太臭，穿制服實施暴力，官方難以庇護，更有可能演變為群體性事件，而脫掉制服毆打民眾，官方則可以一般民眾鬥毆處理包庇，草草了事。城管聲名狼藉，固然與人員質素和管理不善有關，但歸根究柢，是整個城市管理制度的問題，城管作為政府「僱用」的龐大執法隊伍，至今還是於法無據的「怪胎」，目前仍沒有一部全國性的《城市管理法》或相關行政法規作為執法依據。權力來源存疑，而且不受約束，必然衍生腐敗亂象，為一些人提供欺凌弱勢，魚肉百姓，甚至謀私斂財的空間。



在「維穩壓倒一切」的管治理念下，城管由管理小販、維持道路秩序的小角色，逐漸發展為地方政府的「特種兵」，一些官方不好出面處理的事情都交由城管處理，從掀翻小販檔到無良強拆，再到攔截訪民，無所不能，比警察更好用。



顯然，中央提出的「依法治國」仍停在喊口號上，城管淪作惡代名詞，問題不在城管本身，而在城管成了地方政府專用打手，一個城市的管理光環屬於領導，醜陋卻是城管。城管作惡，實質是地方官員作惡。