世界視線：平成帶來和平　令和充滿問號

日本在五月一日改元換代，德仁太子登基，年號為令和。日本舉國慶祝，並放十天公眾假期。許多人對平成年代依依不捨，勾起三十載集體回憶：歌影視盛放年代，日劇及JPop風靡亞洲；日本泡沫經濟爆破後，社會及企業文化轉變……無論是否喜歡平成年代，都不得不承認這是日本近代最和平的時期，日皇明仁雖然沒有實權，但他以個人精神魅力感染國民，努力使日本避免再走入戰爭的泥沼，讓國家安然步入新年代。究竟新日皇德仁繼位會是怎樣光景，國民是帶着期盼也滿是疑問。



明仁是二百多年來首位在生退位的日皇，敢於打破慣例，從未參拜靖國神社。他多次呼籲國民以二戰為鑑，切勿重蹈覆轍。皇室在憲法上不能干政，日本首相安倍晉三大力發展軍事，他的野心某程度上受到明仁的和平主義遏制。德仁在思想行為上與父親相近，可是他性格比較低調，個人魅力不及其父，政治影響力可能會大大減低，此起彼落，安倍更大機會肆無忌憚發展軍國主義。預計他會盡快修憲讓國民自衞隊寫入憲法，堂堂正正擁有軍隊，下一步就會介入地區事務，宣告日本重新在世界舞台呼風喚雨。



安倍的野心，引起國內外的擔心。作為二戰侵略者及戰敗國，七十多年來依然不肯正視這段血淋淋的歷史，從來沒有向受害國家正式道歉，對二戰責任及賠償推搪，單是慰安婦問題都不能交代，招來南韓長期抨擊。德國同樣是在二戰罪行滔天，卻勇於認錯及承擔責任，現在已經在歐盟擔當舉足輕重角色。日本連教科書也試圖篡改歷史，嚴重傷害鄰近國家的感情，任憑安倍怎樣刻意經營外交，都難獲得亞洲國家信任，莫說走向世界，連面向亞洲也是阻力重重。



日本內部亦是問題多多，天災頻仍、核禍未消、人口老化、經濟不振，安倍縱有三頭六臂都難以解決。這些年來東奔西跑，改元換代之際仍要訪問白宮，聽美國總統特朗普指指點點。自昭和到令和，日本都擺脫不了美國這個大哥；美國駐日大使哈格蒂稱美日同盟不朽，新年代繼續仰人鼻息，這對日本是好是壞，安倍自己也可能沒有答案。