功夫茶：只見海關狠掃毒　唔知警方做緊乜

這年頭荷蘭水蓋愈來愈唔值錢，講到尾都係因為泥沙俱下，濫竽充數。計功夫茶話齋，今年大紫荊應該頒畀海關關長鄧以海，佢同班手足最近表現神勇，屢破毒品大案，利港利國利民，堪稱「現代林則徐」，授勳實至名歸咯喎，公信力肯定返番晒嚟！



海關再接再厲，前日喺大角咀一個豪宅屋苑搗破一宗大型可卡因毒品案，檢獲八十公斤可卡因，市值超過八千萬元，拘捕兩名澳洲籍男遊客，懷疑同本地黑社會有關，毒品係從水路偷運來港後再轉運到亞太地區。短短一個月內，海關喺市區接連破獲三宗毒品大案，累計檢獲可卡因四百多公斤，市值達四億港元，海關戰績彪炳有目共睹，市民想唔拍爛手掌都難。



最妙嘅係，海關掃毒除咗效率高，仲善於突破盲點。唔知涉案跨國販毒集團係咪聽歌聽到入晒腦，「睇你衣冠不整，差佬都掹警棍，當你係賊要盤問」，以為只要棄用樣衰猥瑣、心口寫住個「惡」字嘅南亞兵團，就可以蒙混過關。佢哋最近改用東歐、澳洲等白種人做「衝關豬」，一身名牌行頭，出入豪宅大酒店扮晒高端旅客，只可惜遇着眉精眼企嘅海關群英，結果一樣斷正。



講到呢度，可能大家會問，警方同海關同屬紀律部隊，都有專責部門緝毒掃毒，點解海關愈戰愈勇，警方就輸足幾條街？點解海關屢破大案，警方淨係破埋晒啲細眉細眼Case？如果話機場及出入境口岸係海關地頭，咁市區就係警方嘅主場，家陣連市區掃毒都由海關「代勞」，叫警方情何以堪？



有人質疑差佬打擊毒禍「寬鬆軟」，非不能也實不為也，絕非無的放矢。近期破獲嘅毒品要案，好多都同黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻有關，係人都知，上海仔喺警隊裏面有保護傘包庇，前警司級高層同佢稱兄道弟同撈同煲不特止，連嫁女請飲都捧場並坐主家席，實行兵賊一家親，條友臨落鑊前「春江水寒鴨先知」，從容着草海外繼續遙控販毒集團，就係咁解。



之不過今時唔同往日，中央雷厲風行反黑除惡滅毒，國家級領導人親自布局「全國一盤棋」、「燈下無死角」，風頭火勢下，照計警隊內有啲人應該主動加多幾錢肉緊，家陣實情卻係海關掃毒獨領風騷，警方反而淪為陪襯，話當中冇蠱惑，三歲細路都唔信。



點講都好喇，人爭一口氣，佛爭一炷香，前一哥曾偉雄獲國家委以禁毒委副主任重責，現一哥盧偉聰就算唔為香港市民都應該為吓自己前途，為吓警隊形象，係時候做番齣好戲喇！