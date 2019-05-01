國際上流行一個說法，是民族自決。這個主張本身有着眾多的問題，一是誰算民族，不可能少數人說可構成民族，便可成民族。二是怎樣自決，是多少人、多少人口比例的決定便是自決，是一次性的投票決定，像英國脫歐，公投之後反悔，抑或是定期重複投票決定？投票決定後怎樣自決，通過武裝起義，抑或是國際干預？



民族自決的主張，事實上已經變成口號，不考慮種種根本性的問題。作為政治口號，一如任何政治主張，都帶有利益因素。一方面參與民族自決的，當然有他們個人或集體的利益。另一方面，在國際上宣傳推動民族自決的也必然有他們個人、集體或國家的利益涉及在內。在眾多的歷史例子裏，主張民族自決的是要與現行體制、政權對抗，往往有外國勢力和利益介入。前者或許開始時自主，外國勢力介入後因資源的不對稱，便多是變作受外國勢力所控、所主宰，性質便有所改變。



歷史上，從二、三百年歐美帝國主義、殖民主義興起，因屬小國、後起，它們的政治擴張之法，多是把大帝國瓦解，既用戰爭侵迫，更用民族自治，把帝國內的多民族成員變成對立，從內部分裂帝國。例子是歐洲的奧匈帝國、奧斯曼帝國、印度的蒙兀兒帝國，乃至中國。



中國在一九四九年前，列強先是割地建租界，繼而建立地區勢力範圍來逐步蠶食。如俄羅斯佔新疆與黑龍江、英據西藏、日本佔東北。



二次大戰的遠東戰區實際上是日本與歐美列強爭奪領土。歐美是以民族自決為宣傳，日本則反歐美民族主義，也是強調民族自決，不過背後還有大東亞共榮圈，滿洲國的統治本質與日本殖民的朝鮮、台灣無異。



同樣例子，英國瓦解蒙兀兒帝國之後，所謂民族自決變成英國─印度帝國。而英印帝國瓦解，則拆出印度、巴基斯坦與孟加拉三國。最新的例子是美國瓦解蘇聯、東歐、南斯拉夫，用的都是民族自決，成功之後則是歐盟與北約東擴，把分裂獨立出來的國家再次收編。在伊朗、伊拉克、敍利亞，也是企圖分拆出新的民族自決的國家來。民族自決實際成為歐美帝國主義的政治工具，自決是它們吞併前的手段。



假若民族自決原則是合理的話，為甚麼美國不分出眾多國家來？夏威夷王國應該復國、土著的各個部落亦應該收復失地重新建國。各個州亦都可以重新從聯邦分出，原來墨西哥的土地應該歸還墨西哥或者獨立，而阿拉斯加理應自治！就好像蘇格蘭、威爾斯以及愛爾蘭脫離英國一樣！