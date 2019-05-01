乘着「佔中九男女」被輕判，他們氣燄囂張之際，反中亂港集團又發起「反修訂逃犯條例」遊行，據稱有十三萬人參加，警方統計為二萬二千八百人。在反對派用盡扭曲、隱瞞、胡亂類比、恐嚇等手法，把「修訂逃犯條例」醜化為「惡過」二十三條立法之煽惑下，據說就是以警方數字為標準，遊行人數也相當可觀，「屬近年集會遊行的小陽春」，是林鄭上任特首以來「創新高」。於是反對派似乎底氣大增，氣燄更盛，叫嚷政府再不撤回「惡法」，他們將發起行動，「包圍立法會」。



還在「佔中九男女」判刑當日，他們就號召四月二十八日「十萬人上街」。對一貫「報大數」的反對派而言，既然牛皮已吹出，屆時不管遊行隊伍是否稀稀拉拉還是有數千或上萬人，都要把它吹成超過十萬。對此，他們不會有甚麼「不夠人數」的心理負擔。他們一向迷信自己「得把口」、「出口術」就能所向無敵，就能騙人騙己，就能氣壯如牛。



這之前，他們發起的遊行，一次比一次人數少。有時實在太可憐，牛皮吹得太大，連自己也不好意思，覺得無人會信了，就只好無可奈何的說，人數多少不重要，重要的是我們發出了抗議的呼聲，要「讓中共和港府聽到」云云，自我解嘲也，打腫臉充胖子也。所以，今次居然有兩萬多人，端的喜出望外！立刻叫板要包圍立法會。李漢奸更是得意洋洋的煽惑，說甚麼「只有民意能拉倒惡法」，想要畢其功於一役也。



反對派要「包圍立法會」，大概會選擇立法會三讀修訂「逃犯條例」之時吧，這樣做，多年來他們玩過多次，過往還真有若干次挺嚇人的。



但是今天勢移境遷，他們的欺騙力大減，「包圍立法會」必徒勞無功，若幹出違法破壞之事，只能更失人心，準備負刑責可也。別忘了，香江府衙雖然有人包庇反對派，但那是對「大粒佬」才有此待遇，那些衝鋒在前的小魚小蝦，自「佔中」失敗後，就難逃法網。何況那些反對派的司法庇護者，為了幫大的就要捨小的。別犯傻，小蝦們，三思而後行喲。