「爾曹身與名俱滅，不廢江河萬古流。」佔中主要搞手戴耀廷判監十六個月，儘管被指刑罰太輕，但總算受到法律制裁。接下來的問題是，其港大教席如何處理？有批港大校友發起聯署，要求校方捍衞校譽，立即展開研訊及懲處程序，盡快解僱及辭退戴耀廷。



正如聯署信指出，戴耀廷以違法達義為藉口，以堵路擾民之手段爭取所謂真普選，是為不智；鼓勵學生參與違法行動，是為無德；身為港大教師，任職數十年荒廢專業進修，是為失職。一個不智、無德、失職的人，還有資格傳道授業嗎？還好意思執教法律嗎？



早在兩年前，已有人去信港大並發起網上聯署，要求辭退戴耀廷，短短時間就有八萬人響應，詎料校方毫無反應，坐視戴妖繼續興風作浪而無動於衷。當時佔中案尚未審判，港大猶豫觀望，也許還說得過去，如今佔中案已經審結，戴妖罪成入獄，港大還有甚麼好猶豫？身為法律教師卻煽動他人違法，單是這一點已足以將其革職，何況其劣迹遠遠不止於此。他打着法律學者招牌到處招搖撞騙，除了將政治黑金引入港大，還策動「雷動計劃」、「風雲計劃」、「換票論」，甚至勾結台獨、發表港獨歪論等等，唯恐天下不亂，讓這種妖孽繼續執教法律，不僅誤人子弟，而且敗壞港大聲譽，更是禍港殃民。



這些年來，各大學校園之所以烏煙瘴氣，部分學生之所以言行偏激，正是因為有些教師其身不正，他們不務正業，搞政治多過教書，學生怎能專心向學？怎能不入歧途？古人說，誤人子弟，罪大惡極，性質比殺人放火更嚴重。這並非無的放矢，荼毒青少年實在罪無可恕。根據港大條例，一旦有教職員干犯刑事罪行，校務委員會可以啟動紀律程序，如果有「好的因由」，可以終止聘任。戴妖被法庭裁定兩項罪名成立，正是最好的因由，港大還不清理門戶，更待何時！