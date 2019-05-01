銅鑼灣書店店長林榮基遠走高飛去了台灣，並聲言再不回港，這本來是他自己的選擇，偏偏臨別依依的時候，寄語香港人「守護香港」。自己當逃兵棄港而去，卻叫別人堅守陣地，這是不是太矯情？



想當初，不少香港人同情他的遭遇而上街遊行，反中亂港傳媒更呼籲支持者與林榮基「並肩同行，守護香港」，而在本周日的反修例遊行前，林榮基已經走得快好世界，支持者欲與林榮基「並肩同行，守護香港」而不得，不亦諷刺乎！



貪生怕死並非林榮基的專利，事實上，自己撤退叫別人堅守乃反對派的一貫作風。以走激進路線的「本民前」召集人黃台仰為例，這邊廂揚言「寧為玉碎，不為瓦全」，一副視死如歸的模樣，那邊廂就借頭借路以參加學術會議為藉口逃亡歐洲，一眾被遺棄在香港的戰友面對旺角暴亂的後果，其中梁天琦被判囚六年，要怪的話，只能怪自己遇人不淑。



類似一幕亦出現於佔中一案，搞手們鼓吹「違法達義」，預咗被捕判囚，更揚言先佔領道路，再佔領法庭，最終佔領監獄，多麼的慷慨激昂。不料佔中失敗後爭相推卸責任，要麼諉罪學生哥不聽指揮，要麼聲稱自己只是個路過「打醬油的」，對佔中沒有多少影響力，不應該為事件承擔責任。首批「佔中九男女」被判罪成後，紛紛要求法官大人法外施恩，判社服令或緩刑，而求情藉口五花八門，不是年紀大，就是不夠秤，不是對社會有貢獻，就是眼疾發作，總之醜態百出。



最可笑的是「佔中十死士」變成「九逃兵」，剩下的一個邵家臻被判囚八個月，但也不是甚麼好漢，為避過入獄生活，聲言欲在押解下出席立法會會議，即使戴上手銬腳鐐也不會介意，真虧他說得出口。最可恥的是佔中金主兼黑手漢奸黎，旗下傳媒日日為年輕人「洗腦」，到頭來自己逍遙法外，多少年輕人卻被送上不歸路。