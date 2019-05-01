從來沒有一位美國總統像特朗普一樣那麼討厭新聞媒體，美國的新聞媒體相信除了Fox News，其餘的與特朗普關係都是十分惡劣。特朗普很喜歡批評對他不友善的新聞媒體造假新聞，而後者很多時候會還以顏色，抨擊特朗普是「大話總統」。



《華盛頓郵報》的事實查對（Facts Check）資料庫顯示，特朗普總統到四月廿二日上任八百二十二天，總共發表一萬零一百一十一次不實或誤導談話，平均每天十二點二次。特朗普就任總統六百零一天後，發表的不實和誤導說法超過五千次。但是，這項統計現已突破一萬次大關，也就是在這七個多月期間，他每天平均有將近廿三次講話不實或誤導。《華郵》的報道指出，特朗普上台之初講話比較謹慎，就任最初一百天平均每天「肆口逞說」不到五次。特朗普的「推文」（Tweets）也令他「信口雌黃」的統計數字急升，從四月廿五日到廿七日的三天內，就有一百七十一次「推文」屬不實或誤導，超過他上任最初五個月的任何一個月的總數。據《華盛頓郵報》的報道，特朗普的「妄言」約有五分之一是關於移民，他已有一百六十次公開宣稱圍牆正在興建。



特朗普今年初曾對新聞媒體對他講話的「事實查對」，反唇相譏為「最不誠實的媒體人」。在他眼中，日前發表有關特朗普講話「事實查對」統計數據的《華盛頓郵報》，當然又是「最不誠實的媒體」了！



美國歷任總統與記者的關係是很有趣的，敵乎友乎，很多時候都說不清楚。開國元勳華盛頓雖然支持新聞自由的原則，但他並不信任報紙。傑弗遜也是很討厭報紙，他雖說過「不讀報的人比讀報的人更耳聰目明」，但他對新聞自由的堅定信念，卻是美國歷史上最重要的新聞自由宣言：「假如要我決定我們到底應當有政府而沒有報紙，還是有報紙而沒有政府，我會毫不猶豫選擇後者。」一八○七年，傑弗遜在被新聞媒體抹黑和醜化聲中說：「我自願以我本身當作一項偉大的試驗題目，為了證明一個政府，如果站得正、得民心，甚至輿論醜化它，也打不倒它。」傑弗遜被人身攻擊到甚麼程度呢？他被罵做小偷、詐欺犯、邪教徒、偽造文書者、導人不義者……不過，傑弗遜沒以牙還牙，當然也不會罵新聞媒體造假新聞。



美國憲法保障新聞自由是「直接的」，規定國會不得立法妨礙新聞自由（《憲法第一修正案》）。兩個多世紀前的美國總統傑弗遜，是美國新聞自由之父，但沒「垂範」後來的總統。特朗普討厭新聞界，經常詈罵他所不喜歡的新聞媒體，他可能會看不起傑弗遜。特朗普是常人，而傑弗遜是偉人。