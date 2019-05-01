港府口口聲聲發展智慧城市，但是派一次四千元就見真章。今時今日仍要倚靠人手攞表交表本已令人難以置信，詎料當局的安排更是一塌糊塗，最近又傳出負責「補漏拾遺」的職津處向合約員工捽數，規定他們每日要輸入二百多份申請表及發放通知短訊，結果不少人不堪重壓劈炮唔撈，勢必令整個派錢流程亂上加亂。



以當局共收表逾三百萬份而目前只有數萬人收到錢計算，有人戲謔最後一批申請者可能要等到二○四七年才有錢收，顯然不是說笑這麼簡單。最匪夷所思的是，明知網上申請快、靚、正，港府偏偏不做，張建宗還理直氣壯地表示，連投標、審批、設計等程序，一年半載都未搞好網上申請系統，說來面不紅、氣不喘，彷彿天經地義一般，不僅暴露香港之落後，更反映港產官僚之不思進取。人們不明白的是，創科局都成立了幾年，卻連一個網上申請系統都無法推出，香港究竟有何創新科技可言？



辦事毫無效率，市民等到頸長，還狂燒三億多元行政費，全世界恐怕只有港產官僚才認為此舉物有所值。說穿了，特首林鄭月娥和財爺陳茂波慣性鬥氣，一開始企硬不派錢，大擺官威，不可一世，到民怨沸騰才知驚補鑊，卻又不甘心「曾規波隨」，拒倣效當年鬍鬚曾全民派錢，結果搞到倒瀉籮蟹，丟人現眼。當全港市民都一肚氣鬧爆、林鄭波叔灰頭土臉之際，大概只有鬍鬚曾和年年派錢的澳門政府能笑到最後，港府簡直羞家。



這些年，香港競爭力跌跌不休，連GDP都被深圳爬頭，不是沒原因的，歸根究柢是港產官僚蹉跎歲月，故步自封，一味抱着少做少錯、不做不錯的心態辦事，人人不求有功但求無過，老本吃得一日是一日，終於令香港的優勢消耗殆盡。三十年河東，三十年河西，香港的輝煌傳奇顯然已到盡頭，留下的只有一聲嘆息。