剛過去的周日，民主陣線發起遊行反對政府修訂《逃犯條例》，宣稱參加者達十三萬人，警方則指高峰期有約二萬三千人。就算只得兩、三萬人，數目還是高於預期，故使部分建制中人亂了方寸，生怕反對聲音會愈演愈烈，有的甚至建議應將條例收回重擬。



如果你以為香港人會重演當年反對《基本法》第二十三條立法的局面，那是捉錯用神了，民心十分微妙，要懂得如何捉摸。以非泛民主派中人的身份，筆者昔日是少數「贊成」二○一四年佔領行動的時評人，不是贊成他們的理念，而是認為只要讓反對派大鬧一場，市民的怨氣得到宣洩，往後很多事就會回復正常。



佔領行動號稱有近一百萬人參與，規模史無前例，當時很多評論者以為中央及特區政府必然要讓步，在下則認為不必，事後證明確實沒讓步；不少人又估計運動過後，民怨積集，香港將無法管治，我卻認為不會，往後也證明不至如是。原因是當日的所謂百萬人參與，大部分人的目的只為宣洩不滿，並非有甚麼非要爭取到手不可的訴求，兩者之間有明顯不同，你要懂得拿捏。



周日的示威者是否都是為反對《逃犯條例》而去？其實不是的。三月尾時已經舉辦過一次同類遊行，當時的參與者只得一萬幾千，今趟人數突然大增，是另有原因。



那是因為佔領行動的幾個發起人剛被判罪、判刑，有的在鏡頭前老淚縱橫，有的則說發現身有腫瘤，希望法庭寬限宣判日期。這些悲情場面打動了部分港人，於是他們走出街頭，與其說是反對新例，不如說是默默地對「佔中」獲罪者致意。



「佔中」的領頭人被判刑後，整個運動算是完全落幕了，在落幕時，當年有份參與的市民，每十個之中有一、兩個走出來緬懷一下，是正常不過之事，建制派對此實在不必過分敏感。