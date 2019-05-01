「佔中九男女」，其中被判入獄八個月的邵家臻，竟透過AV仁喊話，話意願係出席立法會大會，爭取出來發言、投票；AV仁煞有介事的指出，立法會前議員詹培忠在囚期間亦曾申請外出開會，但知道要戴着手銬腳鐐後便作罷；而邵家臻就話不是問題，他不覺羞恥，反而認為有象徵意義，讓社會見到爭取公義的議員受到這樣對待，「羞恥的是政府而不是他」云云。



老朽活到這把年紀，總算長了見識，一個人無恥到極點，果真最無敵。邵家臻為了保住份筍工，可以降志辱身，指黑為白，社福界有此奇葩，睇怕都要擺番一百幾十圍慶祝吓！你睇，手銬腳鐐都阻擋唔到佢要「保住呢份筍工」的雄心壯志，出得嚟行，預咗唔使還，仲要混淆視聽，要懲教署勞師動眾，如臨大敵的押你去立法會開會投票，阿哥，你估你真係天王巨星？懲教署你玩晒啦！家陣你係坐監唔係做騷！



李敖大師說：前進的理由只要一個；後退的理由卻要一百個。許多人整天找一百個理由證明他不是懦夫，卻從不用一個理由證明他是勇士。觀乎邵家臻，不正正是這樣的懦夫一個嗎？未判刑時，佢就已經話希望判緩刑，等佢可以繼續議會工作，一個待罪之徒，講嘢完全唔使經大腦，也就難怪手銬腳鐐現身立法會也不以為恥！為咗保住份好工，真係尊嚴都可以唔要。



中國歷史上那些留名的狂書生真名士，不少人一生遭逢困厄苦痛，像大學者陳寅恪中年目盲，晚年足臏，一生落魄；佢五十六歲生日有首詩云：去年病目實已死，雖號為人與鬼同。可笑家人作生日，宛如設祭奠亡翁。陳寅恪視生日為祭日，視做人為做鬼，其內心之悲苦可想而知，不過佢仍崇尚氣節。邵家臻身處福地，一日議員資格仍在，身在囚室都有糧出，以梁君彥之君子作風，有排未DQ佢喇！喂，先不要廢噏甚麼「死士」，畀個理由證明你係勇士好唔好？