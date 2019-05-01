上個月，醫委會就四個放寬海外醫生來港的方案進行投票，可惜全數被否決無法通過。事件再次使公眾將目光投向醫委會，紛紛質疑其表決罔顧公眾利益。不過，我依然對醫委會未至於完全失望，相信其在今個月就「第五方案」進行表決時，會有更完善的安排給予香港市民滿意的答案。



眾所周知，現時香港公立醫療系統已面臨「爆煲」的警戒線，在此亦不再重新說明。與其讓前線的醫護人員每天做到體力透支，為何不能放寬海外醫生來港執業的限制呢？此乃國際的做法，亦符合社會大眾的期望。甚至乎，作為代表醫學業界的醫學會亦表明，會內的調查顯示有六成醫生贊成海外醫生可來港有限度執業，現時只需醫委會通過合適的方案。



於上屆政府討論改革醫委會的議案時，社會已有意見削減醫委會的權力，但當時只着重重整醫委會組成的架構，才沒有將相關方案提上日程。然而，經過上個月表決的一役後，建制和泛民均有立法會議員提出，可收回醫委會部分職權，以立法修例形式引入海外醫生。只是，如此大刀闊斧，又恐怕過於「不近人情」，一來影響到業界的「專業自主」，二來我相信社會還是對醫生們抱着一定的信心。



試想想，醫委會是應該向誰負責？答案應是既向業界也向社會負責，而兩者之間亦應不存在對立。故此，醫委會內既有醫生委員，又有業外人士（非醫生）的代表。經過去年的醫委會改革，業外人士增加至八名，但是只佔整體的四分之一，與外國業外委員佔有一半至三分之一的架構仍有距離。在數年前討論醫委會改革時，食衞局亦曾經透露，業外人士在處理醫療投訴時經常處於劣勢。



有業外人士指在聆訊的過程中，經常被醫生委員以醫學術語直接駁斥，情況極不理想之餘，亦都不符合公眾的期望。根據外國經驗，醫委會部分委員由國會議員或社會知名人士出任。如香港未來跟從做法，也許能對醫委會的醫生委員產生警惕作用，避免出現過分一面倒的壓力。



另一方面，行政長官林鄭月娥表示，不樂見到近日的爭論朝政治化方向發展，醫委會應認真思考下一步需要走的路。社會留意到，上次醫委會否決完四個方案後，沒有委員承認曾投反對票，但「投票結果好誠實」，而亦有委員稱出現「技術問題」。在此，我認為毋須再深究是哪些委員投過反對票，因追究責任也是毫無意義，我們應該向前看。



醫委會指，將於今個月就「第五方案」進行表決，而業界亦就着政府意見，對方案進行「微調」，並聲言會通過決議。另外，有委員亦建議可分拆議案投票，亦即先就原則性問題進行表決，如「應否豁免海外醫生實習」；在通過後再提出不同方案逐一表決。如此，將能增加最後議案通過的機會，為紓緩香港醫療系統走下重要的一步。想到此，不禁令人鼓舞，因醫委會願意向前邁進，只希望他們不要讓市民再次迎來不必要的失望。