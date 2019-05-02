正論：反中亂港有庇護　難怪漢奸特別多

在中國傳統文化中，「十二」這個數字有着很特別的意義，代表一個輪迴，如一年有十二個月，一天有十二個時辰，十二個生肖周而復始，連天子的冠冕上都有十二旒。如今「十二」被賦予了新的意涵，它既是香港特別行政區政府顛倒黑白、斷送法治的恥辱標記，也是正義傳媒不屈不撓、為捍衞新聞自由而堅持不懈的堅毅象徵。



二○一七年六月四日，堪稱香港新聞史上的恥辱日。東方記者當時正在採訪六四維園集會，不料遭壹傳媒黎智英粗口辱罵「×你老母×」、「我影×咗你嘅相」、「我實會搵人搞×你」，其惡形惡相，比街頭爛仔有過之而無不及。東方記者深感人身安全受到威脅，報警求助，警方也依刑事恐嚇罪完成調查，並於去年八月傳召黎智英錄口供，然而警方呈交搜證予律政司後，一直如石沉大海，律政司拖延近兩年拒不檢控，如果這還不是包庇，甚麼才是！



更令人無法接受的是，東方及受害者先後十一次致信律政司追問辦案進展，律政司總是以一套虛詞廢話敷衍，不是「正在諮詢法律意見」，就是「不評論個案」、「沒有補充」，大耍花槍，更有兩次沒有回應，嚴重違背《罪行受害者約章》規定的律政司必須於十四天內給予申訴人答覆的承諾。此案激起人神共憤，立法會議員、學者拍案而起，東方全體仝人悲憤莫名，連申訴專員亦看不過眼，發表調查報告直斥律政司做法不可接受。忍無可忍之下，受害記者發出第十二封信，質疑律政司既不控告又不交代調查進展，是否懼怕黎智英背後的外部勢力？港府內部是否有「凡東方必打壓，逢蘋果必包庇」的政策？若律政司繼續置之不理，受害人不排除就案件提出私人刑事檢控，誓要討回公道。東方從來是鐵骨錚錚，不信邪，不怕鬼，若律政司以為將案件掃入櫃桶底，一拖了之，那是打錯了算盤！



這十二封信直如十二支利箭，擊中了港府畏洋如虎、助紂為虐的痛點，戳破了香港「法治之區」的皇帝新衣。事實上，此案案情簡單，證據確鑿，律政司要麼告、要麼不告，至今態度曖昧，分明是心中有鬼。這個「鬼」，就是律政司不想告或不敢告黎智英，但又擔心這麼快放生會激起公憤，因此採取拖字訣。律政司的庇奸護淫之心，枉法曲法之志，可謂有目皆見，既然如此，律政司何不直截了當地公開立場：黎智英享有免於被檢控的「治外法權」呢？



封建社會，權貴獲朝廷頒發「鐵券丹書」，犯法不會被治罪，如今黎智英也享有同樣的待遇。以秘捐反對派黑金案為例，儘管金主黎智英及收錢政客全部供認不諱，律政司卻以「證據不足」為藉口放生，根本是侮辱公眾智慧；再如黎智英是佔中策劃者，更是積極參與者，然而佔中案拖了四年多，僅有九名佔中搞手被判「煽惑」及「妨擾」等罪名成立，日前判刑，身為罪魁禍首的黎智英卻至今逍遙法外。



更有甚者，近日有消息人士放風，指警方早已將另外五百名佔中人士的搜證呈交給律政司，但一直沒有下文，顯示黎智英等人將被放生。律政司壓住佔中卷宗不處理的一幕，與東方記者被刑恐案何其相似乃爾。更不說回歸二十多年來，香港風風雨雨，無日安寧，而每一種亂象後面都有黎智英及其旗下壹傳媒的身影，但律政司從不敢動其一根汗毛，活脫脫「和尚打傘，無法無天」，而這把「傘」，就是律政司提供的將黎智英裹得嚴嚴實實的超級保護傘。



律政司掌管檢控大權，不是守護公義，懲惡揚善，反而庇護惡貫滿盈的嫌犯，充當反中亂港勢力的保護傘，這是多麼的不可思議，又是多麼的令人悲哀！有人說鄭若驊是「史上最差律政司司長」，也有人認為鄭若驊僭建授人以柄，不得不與黎智英達成枱下交易，這當然都有道理，但不得不說的是，庇奸護淫並非律政司一個部門的責任，亦不是鄭若驊一個人說了算，而是回歸以來歷屆政府的既定政策，只是「官到無恥膽自大」的林鄭月娥政府變本加厲，於今尤烈而已。眾所周知，林鄭甫上場就公開提出與反對派「大和解」，她本人更不避嫌疑出席反對派黨慶且捐款，納上「投名狀」，而由林鄭「眾裏尋她千百度」才找來的鄭若驊自然心領神會，合演了這齣「律政亂法」、「雙鄭禍港」的醜劇。



說起來可悲，從一國兩制的設計者鄧小平強調「港人治港」必須是以愛國愛港人士為主體的「港人治港」，到歷屆中央領導人強調要壯大愛國愛港力量，再到近年中央強調對香港有「全面管治權」，說得無比動聽，事實卻是恰恰相反，回歸後，高高在上的還是港英餘孽，呼風喚雨的還是洋奴漢奸，備受打壓的還是愛國愛港人士。東方報業為民喉舌，一直遭到政府百般打壓且不說，就以佔中案為例，大部分搞手毫髮未損，更不時越洋「哭秦庭」唱衰中港，威風八面，反觀忠於職守的警員卻被速判重判，不滿佔中、向黎智英掟豬雜洩憤的三位民間志士一早已鋃鐺入獄，對比是何等分明，反差是何等強烈，既然「反中亂港乜都得，愛國愛港就死得」，香港亂象叢生又有甚麼好奇怪的呢？



曾有人問，堂堂大中國，上下五千年，為甚麼漢奸特別多？答案其實很簡單，從屈原投江到檀道濟被殺，從岳飛屈死風波亭到袁崇煥被分屍食肉，在在證明愛國者難有好下場。如今香港妖孽當道，烏煙瘴氣，人心愈走愈遠，正是港府是非混淆、敵友不分的必然結果，而中央用人不明且無力撥亂反正，同樣難辭其咎。



以史為鏡，可知興替。楚漢之爭中，項羽有一范增而不能用，落得自刎烏江、為天下笑的可悲下場，如今正義傳媒與反中亂港勢力殊死作戰，備受打壓卻一直孤立無援，愛國愛港力量心灰意冷，一國兩制荒腔走板，理之固然！