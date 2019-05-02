產評：樓市失控等爆煲　按揭風險須警惕

今年來，香港樓價再度展翅高飛，單是首季樓價已累升5%。面對樓價失控，港府束手無策，等爆煲似成定局。「樓價只會升不會跌」、「私樓供應不斷減少」的訊息，將促使更多用家入市高追，首期不足便靠二按上車，香港家庭負債與樓價繼續衝頂，最終殘局如何收拾，難以想像！



政府數據顯示，三月份私人住宅售價指數按月再升約2.9%，表現顯然與出口連跌五個月、首兩月零售業總銷貨值負增長、整體景氣轉弱的香港經濟背道而馳。可香港人要有心理準備，呢個逆向走勢將會持續，皆因首季私樓落成量僅千個，加上中美貨幣政策偏向寬鬆，利率維持低企，眼見樓價反彈勢頭甚速，「執輸行頭」的心態下，用家按捺不住入市搶貨，樓價焉能不升？



另方面，金管局數據顯示，首季涉及第二按揭計劃的貸款超過50億元，涉及逾千宗，分別創歷史新高及14年新高，二按金額佔整體新批一手按揭的比率高達25%，但這尚未反映經非銀行所承做的二按情況。隨着樓價升勢加速，在政府籌劃一手空置稅之際，年內發展商將乘勢加快推盤步伐，相信新盤成交和二按佔比都會繼續攀升。



事實上，去年香港家庭負債佔本地生產總值的比例已升至71.9%新高，較去年次季再升0.7個百分點。雖然刻下負資產個案減少，新批按揭的平均供款與入息比率處穩定水平，即使家庭負債比率上升，暫未見樓市有即時危機。惟始終低息環境不會無了期延續，置業亦非短短一、兩年的投資，故必須深思熟慮，切忌被氣氛沖昏頭腦。



歸根究柢，港府針對樓市推出的「辣招」，已嚴重扭曲市場運作，亦錯過了透過調節二手樓按揭成數讓二手市場正常化的機會。公私樓供應比率由六四比改為七三比，但整體供應不變下，意味私樓供應將比原先估計更少，加上一旦空置稅實施，未來發展商推盤步伐會變得審慎，這些都令用家擔心，現在不買樓，將來更難買！可以預見，新盤市場將帶動樓市價量齊升，港府既不敢再「加辣」，亦無膽承擔此刻放寬二手樓按揭而令樓市短線再飆的政治風險，結果大家只有看着樓價失控。



香港樓市這波「鬱金香狂熱」會有多「狂」，不得而知。過去多年港府不積極開發土地應付發展，是昨天的因；眼前房屋嚴重供不應求，樓價高企不下，是今天的果。如今樓價與香港家庭負債比率繼續衝頂，是今天的因，那明天的果會是怎樣，實在值得港人深思！