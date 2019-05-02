世界視線：華府萬億搞基建　巧婦難為無米炊

美國共和、民主兩黨出現罕見的跨黨合作。民主黨籍的眾議院議長佩洛西聯袂該黨參議院領袖舒默，日前在白宮與總統特朗普密會九十分鐘，雙方一改此前在邊境圍牆撥款問題上的劍拔弩張、針鋒相對，同意推行總值達二萬億美元的基建計劃。



事實上，「拚基建」不僅是美國各界的共識，也是特朗普競選總統的政綱主軸。去年初特氏曾公布基建計劃大綱，計劃未來十年至少批准一萬五千億美元的基建投資計劃，並將審批時間縮短至兩年甚至更短。今次兩黨合作的版本比特朗普的手筆更大，頗出外界的意料之外。



當然，三軍未動，糧草先行，不管藍圖描繪得多麼美好，始終得面對「錢從何來」的問題。今次特朗普跟民主黨國會領袖達成的共識仍然相當初步，對是否採取公私營合作模式，兩者的比例如何，以至聯邦政府及州政府出資比例如何攤分，尚無定案。眾所周知，美國目前的赤字總額已突破二十二萬億美元，再加上特氏力推的大規模減稅計劃，進一步增加國家長期債務負擔，聯邦政府阮囊羞澀，相信只能「中央出豉油地方出雞」。特氏去年就曾提出由聯邦政府出二千億美元，其餘一萬三千億美元則由各州政府及私營部門自行籌措，結果在地方上備受冷遇。



世上沒有免費的午餐，民主黨支持特朗普搞基建，背後自有政治盤算。有分析指，民主黨將要求特氏在減稅方案上讓步。問題是，大減稅對特氏而言，跟邊境建圍牆一樣，一旦跳票，勢必被支持者離棄，故預料妥協空間不大。另一方面，雙方對「基建」的理解並不一致，民主黨人可能將諸如窮人醫療保障以至將寬頻服務擴展到郊區等囊括在內，說白了就是夾帶私貨，搞社會財富及資源再分配，很難想像特氏在這方面會作出妥協。



由此觀之，所謂兩黨攜手搞基建，充其量只是善意的政治姿態，最終能否成事，不得不令人懷疑。單是加州高鐵一個項目，搞了三十幾年還是得個吉，期望大型基建在全國範圍「大幹快上」，實無異於緣木求魚。