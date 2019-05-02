功夫茶：時薪六十盡廢噏　局長一闊就變臉

起來，不願做奴隸的人們！尋日係五一國際勞動節，唔少打工仔有假唔放，寧願頂住悶熱天氣都要走上街頭發出怒吼，無非要話畀港府知道，開埋咁多勞工權益空頭支票，係時候找數吖。



嗱，先講法定最低工資呢一筆。尋日係就係正式調整，升幅達百分之八點七，係歷年來加得最勁嘅一次，好似好巴閉咁款，之但係睇吓實際數字，不過由三十四個半調整至三十七個半，隨時連去快餐店買個飯盒都唔夠，就知最低工資其實係可恥工資咋。



唔係講笑，統計處數據顯示，本港僱員每周工時中位數係四十四點三小時，即每月工時約一百七十七點二小時，以最新嘅最低工資計算，月入都係六千六百幾蚊咁大把，比調整前多咗五舊水，頂多夠填飽個肚，交埋租真係乞食都唔得掂。難為勞福局局長羅致光仲大講風涼話，話呢個加幅得來不易，隨時造成「連鎖效應」，令其他低薪工種嘅工資都「水漲船高」，擺明同資方同一鼻孔出氣啫。



最抵死係，羅致光仲未做局長嗰陣，以站在勞工同一陣線自居，白紙黑字批評港府縮骨，聲稱本港法定最低工資低於西方國家，連台灣都比唔上，但台灣購買力只及香港一半，故此「香港法定最低工資要有六十蚊」喎，幾咁擲地有聲，幾咁體恤民情呀。好咯，又係呢個羅致光，加入政府後官運亨通，一闊臉就變，背棄勞工階層站在商界一方不特止，仲面不紅、氣不喘話自己當年仲係學者，有言論自由，家陣做官就要按機制辦事，避免表達個人意見云云。彈出又彈入，乜都係佢講晒，知唔知「恥」字點寫吖。



冇錯，屁股指揮腦袋係官場常態，羅局長唔係第一人，但可以咁理曲氣壯嘅，怕且佢認第二，冇人敢認第一。淨係早前嘅「六十歲中年論」咋，辣㷫全城都仲未知衰，早前又叫搵唔到嘢做嘅退休公務員去勞工處𢱑撈，搞到當事人淚灑立法會。由一個咁冷血涼薄嘅廢官執掌全港勞工福利事務，唔怪得香港打工仔境況仲衰過第三世界。呢，工會趁住尋日遊行，怒批港府訂立標準工時走數、規管超時補水冇影、取消強積金對沖拖延、拒絕全民退保縮骨，就知呢個政府一無是處、無所作為喇。



咁又係嘅，港產官僚人工仲高過美國總統，哪怕只係加薪一個百分點，已經係基層勞工半個月工資，要呢啲人上人明白小市民苦況，咪同晉惠帝「何不食肉糜」一樣嘥氣囉。難為羅局長仲有「高智商」之名，查實佢嘅智商同晉惠帝差不多嘅咋！