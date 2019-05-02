神州觀察：人民公僕耍官威　權力傲慢難清除

浙江寧波火車站有女子排隊打尖被制止，與安檢員發生衝突後叫囂稱「我是人民公僕」，不可一世。後雖被證實因急着趕去為母奔喪而情緒失控，該女子亦非公僕，但由此卻折射出公僕身份在內地仍具特權象徵，端着官架子唬人的官吏大有人在。



黑龍江省戒毒管理局原黨委副書記、政委那翠蓮，到任僅四十天就遭「雙開」並立案調查，成為該省十八大以來自履新到落台時間最短的官員，可謂相當諷刺。而據該省司法廳近日巡視整改通報披露，此官行事極為任性，專橫跋扈，平時愛「橫着膀子晃」，巡視組對此反映強烈，並多次點名批評，希望各方引以為戒。



按說在內地反腐敗的高壓態勢下，各級官員幹部理應懂得審時度勢，避其鋒芒，再傻也不該主動往槍口上撞，偏偏有些人無畏無懼，用當局的話來說，就是十八大後仍然不收斂、不收手。尤其是一些官員特權意識濃厚，至今不知公僕是為人民服務的道理，時常擺出一副凌駕於人的架勢。



以官為本，以官為貴，以官為尊，這便是所說的官本位意識，亦是中國封建社會幾千年專制文化中的糟粕部分。唯上不唯下，有官就有權，就可以權謀私、為所欲為，權力的好處妙不可言，又怎不讓人着魔，所以即便到了二十一世紀的今天，反腐敗聲勢再浩大，總有人繼續迷戀權力，潛意識裏就是覺得當官的比普通百姓高貴，對他們頤指氣使、呼來喝去都是理所當然。



正如吉林長春某教育局的副局長，日前在接待市民時非常不耐煩，不但冷言冷語挖苦對方「聽不懂話」，更發惡指問其家住何處，吩咐下屬要盤問清楚，真是好大的官威。而類似情形在內地早已司空見慣，河南項城某鎮委書記就曾於酒後辱罵及毆打來訪市民；廣西南寧早前因馬拉松賽事封路，受阻海關官員狂罵值勤交警「算甚麼東西」，並威脅說「你們局長都是我部下」，簡直囂張至極。



至於民眾動輒遭指罵「給臉不要臉」，甚至揚言會被報復、輕而易舉弄死亦是常有的事。更荒唐的是，一些官員雖被摘了烏紗帽，鋃鐺入獄仍不忘耍官威，內媒曾揭露有在囚貪官欲以在位時的幹部級別申請享受對等待遇；有的入獄前是上下級關係，入獄後「領導」仍能指揮「下屬」做事，對方亦表現得畢恭畢敬，可見官本位思想早已深入骨髓，難以清除。



所以中國的百姓至今仍懼怕當官的，因為官員從來只是將公僕掛在嘴邊，實際上仍是官老爺，高高在上，視民為草芥，多看一眼已是給足面子，不聽話的隨時可以羞辱虐待。