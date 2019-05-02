相比山姆大叔軟硬兼施、威逼利誘歐盟對付中國有時還會遮遮掩掩，講些策略，老美對北約的要求就相當蠻橫和赤裸裸。北約七十周年之際，美國副總統彭斯發出「指令」：「未來數十年，北約將面臨的最大挑戰，可能是我們必須如何調整以對付中國的崛起」，他毫不避諱的要求北約在對華戰略上配合美國。



彭斯說：「中國日益擴大的影響力，將不可避免地需要美國投入更多的關注和資源，我們應對挑戰時，歐洲盟友一定要做得更多，用它們的資源維持跨大西洋聯盟的實力和威懾力。」為了讓北約「就範」，特朗普一上台就要求北約成員國提高軍費，否則，老美就不惜北約散夥，任由俄羅斯侵蝕威脅歐洲。



對北約來說，俄羅斯才是歷史悠久和現實中的最大威脅，於是只好屈從老美壓力，提高軍費。特朗普目的達到後，馬上停止了「北約過時論」的宣傳，更不會「退出」北約，而是要強化北約。這兩年老美在歐洲的軍事資源投入增加了百分之四十，並提出「四個三十」計劃，即要求北約在二○二○年前組建三十個陸地作戰營、三十個空中部隊、三十艘能夠在三十天內部署的作戰艦艇。



老美把北約進一步武裝起來，加強戰力，再指令它配合老美的對華遏止戰略，北約自是有苦難言。中國的崛起，幾時才會「威脅到歐洲」、「威脅到北約」？實乃天方夜譚。雖然傳統上和現實中，一些歐洲人對中國的崛起、走強很不是滋味，又妒又怕又恨，但歐中合作的利益及前景更大、更突出、更秀麗，要比「配合美國打壓中國」有利於歐洲，不知好出多少！



歐盟、北約能有幾個人願意被老美擺上枱？只是老美也不好惹，特朗普又鐵了心要和北京展開「大國競爭」，形格勢禁，歐洲人只能哀嘆：「無論我們喜歡與否，中國的崛起將會深刻影響北約成員國所面臨的選擇。」時下他們最好的選擇就是兩邊下注，兩邊糊弄，兩邊應酬，君不見最近他們一邊跟隨老美，軍艦穿越台灣海峽及在南海「自由航行」，一邊又對一帶一路「姿態積極」，見財起意？