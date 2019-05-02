「美國是世界歷史上最好戰的國家」，這句話若是出自其他人之口，也許會受到質疑，但由美國前總統卡特口中說出來，則不由你不信。據說特朗普早前首次打電話給卡特，說很擔心中國超越美國，卡特的回答是並不擔心那個時刻到來。他指出，美國希望把自己的價值觀強加給其他國家，為此浪費了三萬億美元軍費開支，而「中國沒有在戰爭中浪費一分錢，這就是為甚麼他們走在我們前面」。



這正是中國古人所說的「國雖大，好戰必亡」的道理。美國是世界唯一超級強國，擁有雄厚實力和各種優勢，只要自己不瞎折騰，任何國家都難以望其項背。偏偏老美好戰成性，到處插手，不僅搞得世界大亂，自身也元氣大傷。單是一場伊拉克戰爭，美國便耗費上萬億美元軍費，並付出數千名美國大兵生命。特朗普沒有從中吸取教訓，反而變本加厲。去年美國軍費開支達六千四百九十億美元，今年更將達到七千一百六十億美元，等於其後九個國家的總和，超過全世界總開支的三分之一。在這個和平年代，軍費開支反而不斷膨脹，不是很不可思議嗎？美國無非想藉此支撐霸權，實現所謂「再偉大」，怕只怕遲早耗盡國本，無以為繼。



最好笑的是，老美不說自己窮兵黷武，反而怪中國崛起威脅其霸權。尤其是以副總統彭斯和國務卿蓬佩奧為代表的鷹派政客，從不放過任何抹黑和攻擊中國的機會，每時每刻都把「中國威脅論」掛在嘴邊，每時每刻都在離間中國和其他國家的關係。作為堂堂美國高官，竟然絲毫不顧身份和顏面，可謂咄咄怪事。



老子說：「天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，其無以易之。」天下萬物沒有比水更柔弱的，但再怎麼善於攻堅克強的也無法勝過它，因為它不管被打成甚麼形狀依然還是水。如果美國人能好好領會中國古人的智慧，這個世界必定和平得多，美好得多。