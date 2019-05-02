海南省某醫院日前被揭發出售「假疫苗」，所謂「九價疫苗」其實是來自東北某省的不知名藥水，待東窗事發時，數十支假疫苗已經完全售出，受害者包括孕婦。此案再次激起全國憤怒，而最值得深思的是，為甚麼當局三令五申，假疫苗事件仍然禁之不絕？



中華民族號稱有五千年文明，殊不知時移世易，文明如大熊貓一般瀕臨絕種，而殘忍、冷血等民族劣根性卻如野草般滋生蔓長。中國是人口大國，更是騙子大國、山寨大國，各行各業都有坑蒙拐騙，不少人是沒有道德底線的，不以為恥，反以為榮，為了錢可以不擇手段，親人尚且不認，何況是陌生人。不少地方有了第一個人靠造假發達，鄰居羨而學之，最終淪為騙子村、騙子鄉，農村如此，城市如此，官場亦如此，否則就不會有「村騙鄉，鄉騙縣，一路騙到國務院」的說法，精明如前總理朱鎔基，也曾被下屬騙過。



在所有騙子當中，以食物及醫療造假最為惡劣，一般的造假只為謀財，不會死人，而食物及醫藥造假則是謀財兼害命。尤其假疫苗接種者眾，禍害深遠，曾有人被狗咬，接種了狂犬疫苗但仍然不治，因為其接種的是吉林長生的假疫苗。再如海南的九價疫苗造假案，接種者以為有了對子宮頸癌等九種病的免疫力，事實是免疫力根本不存在，這不是謀財害命又是甚麼？



假疫苗氾濫成災，除了國人缺德基因使然，亦因懲罰不夠，加上官商勾結，往往大事化小、小事化無，從吉林長生一案至今沒有下文可見一斑。



治亂世，用重典，針對製售假疫苗大案，應與販毒同等看待，判處極刑，以儆效尤，而為無良商家提供保護傘的官員，作為共犯，也應以死刑論處。雖說死刑未必能解決所有問題，但起碼可以表明當局阻止造假的決心，可以為一再受害的老百姓出一口惡氣，一石二鳥，當局何樂而不為？