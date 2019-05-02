五一長假期展開，各區都見人潮，早已被內地團攻陷的土瓜灣更是逼爆。區內早前有女途人被旅遊巴撞斃，再次證明老舊社區根本不適宜接待大量旅行團，居民對內地旅客「積怨」更深。九龍城區議會曾多次與政府商討對策，提出劃設雙黃線禁止上落客、於區內設立上落客專區，以及長遠打擊零團費和平價團等建議，奈何港府置若罔聞。



土瓜灣是住宅區，舊樓林立，道路和社區設施都不是為旅客而設，但由於租金相對較平，交通便利，逐漸吸引專門接待內地團的商店進駐，食肆亦紛紛轉型做旅行團生意，每天都有一車車的旅客到訪，雖帶動區內商機，但同時為居民製造極大不便。單是九龍城碼頭，因為是維港遊船隻的上客點，每晚有近千人排隊輪候上船，居民連落街都冇路行，食飯又難搵位，甚至買日用品都人擠人，結果是土瓜灣被旅客癱瘓，議員形容「居民真係好火滾」，並非誇張。



明眼人都知，問題的根源是港府對旅遊業全無規劃，一味以「自由市場」作擋箭牌放任自流。香港地小人稠，承載力極之有限，但每年接待多達五、六千萬名旅客，成為世界之最，財源廣進的同時，卻以犧牲市民生活品質為代價，將旅客與居民分流成為當務之急。可惜港府光說不練，大嶼山度假區發展了廿多年都不見蹤影，就是典型例子。



更雪上加霜的是，一度被寄以厚望的新田購物城，因交通配套不足而乏人問津、淪為死城，市區則繼續逼爆。港官無計可施，竟厚顏地說要將土瓜灣旅客分流到黃埔等鄰近地區，這豈不是以鄰為壑、令問題更不可收拾？



此外，平價團和零團費的亂象屢禁不止，亦是導致市區人滿為患的主因。人們不明白的是，旅監局去年已獲立法會三讀通過，但正式成立並投入運作卻遙遙無期，遷延時日的後果，將來要撥亂反正勢必更加困難。