銅鑼灣書局前員工林榮基擔心修訂後的《逃犯條例》，因而出走台灣，希望在當地落戶。這搭配可謂恰如其分，失運人避走失運之地，妙哉！



近年，部分香港人說要移民台灣，我期期以為不可。時有時運，地有地運，近二十年台灣正走背運，就像一間退氣的屋，搬進去的，定是倒楣之人，你犯不着偏向虎山行。到深圳隨便問一個出租車司機，他們每月的收入也有接近一萬元人民幣，這樣的工種，本地人還不會沾手，肯幹的多是外省人。反觀台灣，一個大學畢業生，工資折合才六千元人民幣，試問這樣的地方不叫退氣，還有哪處地方是退氣？



人不該是為財而生，所以單計當地人工資高低，不足以論一地的成敗。台灣讓我皺眉的地方，是人文素質愈來愈差，寶島最突出的政治人物，論氣魄、風度，可能比部分香港區議員還不如。民進黨人氣最高的總統參選人賴清德說了不選又選，公然欺騙選民，又向前上司插刀，如此厚顏無恥者，在世界政壇上並不多見。國民黨已公布參選者之中，以郭台銘民望最高，卻竟說是媽祖託夢叫他出選的，在香港，就連一個區議員也不敢用如此迷信之言去糊弄選民。



去年，國民黨主席吳敦義為黨友助選，竟對高雄前市長陳菊作人身攻擊，說對方長得像一頭大肥豬。台灣很多政客都十分「冇品」，出言無狀，這種風格跟林榮基很匹配，所以他宜乎遷居當地。



林榮基出走台灣後接受訪問，竟拋下一句：「香港唔係人住嘅地方！」林先生，香港每天都有來自世界各地的人或工作或移民而擇居於此，你昔日不少所謂的戰友仍盤據在香港，享受着高薪厚職，你如此出言，試問要置這些人於何地？你雖然曾每日與書為伍，卻連一點書中的文明氣息也沒沾上，移居台灣後，我勸你還是別開書店了，以免有辱斯文。