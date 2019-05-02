告別平成，日本五月一日迎來令和新時代。八十五歲的日皇明仁破格生前退位，他在位三十年間積極表達熱愛和平的一面，其年號平成，意指「內外、天地能夠平和」，證諸明仁，確可反映其作風，譬如日相安倍晉三近年有意修改憲法及改變自衞隊角色，明仁不但三番四次潑冷水，二○一五年日本戰敗七十周年，他更表示「對戰爭深切反省」。



告別「經濟迷失三十年」的平成，德仁開啟的令和新時代是否能夠「初春令月，氣淑風和」？有道是「發號出令而民悅，謂之和」，問題是安倍深信「中國威脅論」，外交進退失據，過於傾斜華府，對美國自然要「氣淑風和」，對中國則猜疑不定，常常有小動作，叫中國不得不防。中日關係有太多歷史遺留的問題，要令日本做到「和仁信義」，確有點不切實際。一個現象是，不論誰人執政，日本的右派勢力從未減退。



令和新時代，還是要面臨不少挑戰。日本是個天災特別多的島國，地震、海嘯、核災等，對日本原已不穩的經濟可謂雪上加霜，而令和時代，社會是否不會像平成時代那麼多戾氣？隨機殺人案在平成時代屢見不鮮，像○八年，二十五歲男子加藤智大把大貨車駛入東京秋葉原行人專用區，之後下車見人就斬，造成七死十傷；又如一六年，神奈川縣有殘疾人士院舍的十九名入住者，被院舍職員活活刺死。有社會學家認為，這是人的孤獨感和疏離關係所引致。令和新時代，這種現象會有所改變嗎？依老朽看，冷漠的人際關係與社會變遷，一時間要民悅祥和，談何容易？



事實上，令和時代要面對的，不但是經濟不景氣，更要命的是老年危機。過去三十年，日本的新生嬰兒銳減而老年人口卻大增；一六年，靠最低生活年金過活的「下流老人」由六百萬驟增至一千萬人；四十年後，日本人口將少於一億。看來，令和新政當務之急是鼓勵人民多談情說愛及生育！