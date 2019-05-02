立法會上月二十一至二十四日舉辦長三角考察團，筆者所屬政黨其後緊接着於二十五至二十六日組團去粵港澳大灣區考察。筆者是唯一連踩兩團的成員，二十四日深夜從杭州返港，第二朝再出發北上。反對派一直抹黑中國，導致不少港青被誤導，拒絕到大灣區嘗試，筆者感到十分心痛，因為內地尤其是大灣區的發展空間其實無限大。



考察團由政黨主要成員和本港各主流媒體代表近三十人組成，一連兩日到粵港澳大灣區考察，參觀了深圳、前海、廣州和佛山的青年創新創業基地和相關設施，了解當地的青年創業孵化器、科技展示交流中心等。考察團接觸了到大灣區創業的香港青年，他們來自不同業務範疇，例如3D顯示技術、智能親子玩具、網上學習課程等。



港青的創業故事及熱情令人感觸良多。是次考察的主題是「創業是有可能的，創業是很接近的」，只要年輕人願意走出這一步，就會發現有很多不同機會。港青們願意到大灣區創業，是因為當地有政策支援，同時亦看準大灣區龐大的市場。



現時部分香港青年學生對大灣區的知識儲備近乎零，加上社會上存在一味抹黑大灣區的聲音，導致這些年輕人產生抗拒心理，長遠來看，無論是對個人向上流動，還是香港社會的持續發展，都是非常不利的。



只要香港青年主動融入大灣區建設，就一定能收穫不同的機會。但要將好的點子變成現實，離不開有眼光的投資者助一臂之力，亦需要有利的平台作為堅強後盾。創業港青可將香港作為創作原基地，並在內地城市尋求更多技術支援，開拓更廣闊的市場。



港青有足夠空間可以發揮，應充滿自信，而前輩們的成功故事，為有創業夢想的港青提供了實例參考。香港年輕人何不把握機遇，在圓夢的路上大膽闖、大膽試？