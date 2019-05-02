回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖巴格達迪五年來首次露面，日前發布最新影片，提到在過去幾個月內，IS在敍利亞東部最後一個主要據點巴古茲被攻陷，宣稱那「不是聖戰的結束，而是開始」，是「為巴古茲的兄弟復仇」。巴格達迪在這條長達十八分鐘的短片中，宣稱早前造成數百人傷亡的斯里蘭卡恐襲，是該組織報復巴古茲陷落的行動。另一方面，巴氏又在影片中提及蘇丹及阿爾及利亞統治者下台的事件，有人估計片段在四月中旬左右攝製。



巴格達迪的生死下落此前一直成謎，有傳他在聯軍對IS「首都」拉卡的轟炸中喪生，但一直無法獲得證實。這期間零星傳出據稱是巴格達迪講話的聲帶，美國傳媒去年就曾報道，巴格達迪不僅仍然在生，更計劃以學童為目標，為IS注入新血，希望向下一代灌輸建立「哈里發國」的理念，但像今次那樣，親身上陣出現在視頻裏，卻是五年來的首次。



問題是，到底出現在片段裏的人是否巴格達迪真身？專家分析的結論普遍傾向於肯定。有人指出，畫面中的巴氏一身戎裝，身旁擺放了步槍以及防彈背心，除了略顯老態及稍微發胖，身體狀況大致正常；另一方面，巴氏在片段中全程坐着，間接印證了他被聯軍炸至癱瘓的傳聞。亦有眼尖的網友留意到，巴格達迪的鬍子被染成紅色，有指染鬍子是記載在回教典籍上的歷史故事，此舉是為了凸顯自己是「先知繼承者」的政治暗示。



除了巴格達迪本人在片段中「獨白」，還有三名手下在旁邊傳遞文件、「恭聆聖訓」，儘管片段沒有對三人的身份詳細介紹，但相信是想告訴世人，他本人仍然「大權在握」。



這裏牽涉到第二個問題：巴格達迪想向外界傳遞甚麼訊息？除了他本人仍然牢牢掌控IS外，亦有意向支持者闡述組織今後的「轉型」方向。他對斯里蘭卡恐襲「承認責任」，但斯國官方的說法則是，極端組織是為了報復新西蘭基督城清真寺被襲，兩者孰真孰假，現階段難以得知，亦有可能是巴氏虛張聲勢刷存在感。但不管怎麼說，隨着軍事據點的失去，該組織距離建立實體「回教國」的戰略目標已愈來愈遠，巴氏作為領袖，有必要出面鼓勵士氣、凝聚人心，而走回阿蓋德的老路，是順理成章的選擇──恐怖活動不一定需要靠層級分明的組織策動，更重要的是「啟發」世界各地的聖戰士發動攻擊。事實上，聯合國去年一份報告指，IS在伊拉克和敍利亞死而不僵，目前仍然控制着一萬四千至一萬八千名武裝分子，外國恐怖主義戰鬥人員多達三千餘人，擁有資金估計在五千萬至三億美元之間，該組織未來仍有發動大規模恐襲的能力。



有西方情報人士樂觀地評估，巴格達迪不惜冒着行藏敗露的風險「拋頭露面」（拉登當年被美國人擒殺，正是因為在影片的宣傳過程中走漏消息），顯示他已窮途末路，狗急跳牆。然而歷史實踐已證明，拉登死後自有巴格達迪取代其地位，只要西方的壓迫一直存在，冤冤相報的惡性循環只會沒完沒了。