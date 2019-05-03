正論：高官民望跌不休　法治淪喪最堪悲

港府施政無能，香港亂象叢生，早就激起巨大民怨，輕判佔中「九男女」案更是火上加油，最新民意調查顯示，市民對政府表現的滿意度及信任度全線下挫，高官的民望評分低處未算低，形象惡劣的律政司司長鄭若驊則繼續「墊司底」，可見公道自在人心。



鄭若驊自去年初上任以來，好事沒有做過一件，醜聞則是爆個不停，導致其民望長期低沉，不是「墊司底」就是「墊官底」。沒有最低，只有更低，鄭若驊今次的民望評分更低及可憐的三十六點五分（以一百分為滿分），慘不忍睹，相信是與佔中案判決有關。佔中發起人戴耀廷與陳健民早前僅被判囚十六個月，與所涉罪行最高可判處七年的標準相差甚遠，與市民的期望落差更大，更有多名被告被判緩刑及社會服務令，等於變相放生。



最令人憤怒的是，包括黎智英在內的另外三十九名佔中搞手至今毫髮未損，而佔中期間維護秩序的警員則被速控速判，向黎智英掟豬雜洩憤的三位民間反佔中義士一早鋃鐺入獄，「執法有罪，違法輕縱」，對比鮮明，反差強烈，所謂法律面前人人平等，根本是騙人謊言。近日更有消息傳出，律政司一早收到警方對其餘佔中搞手的刑事調查，但將有關卷宗束之高閣，意味着「九男女」既是第一批被檢控的佔中搞手，也將是最後一批。一場將香港搞得天翻地覆、影響深遠的佔中大案就此不了了之，是可忍，孰不可忍！



關心司法公義的人們早就注意到，凡案涉黎智英，律政司總是網開一面。如黎智英涉及的政治黑金案，明明是證據如山，明明是金主黎智英及一眾收錢兼「袋住先」的政客供認不諱，律政司竟然以「證據不足」為藉口放棄檢控，這不是包庇又是甚麼？



再如黎智英涉前年六四維園刑事恐嚇東方記者案，案發於大庭廣眾之下，有圖有片有證據，律政司同樣是一拖再拖，至今泥牛入海無消息。儘管東方及受害記者鍥而不捨，先後十二次致信查詢案件進展，律政司不是拒不回應，就是以各種官腔廢話敷衍，這不是縱容又是甚麼？



回歸二十二年的事實證明，黎智英享有「免死金牌」，律政司正是其最大保護傘。反中亂港勢力既有外部勢力撐腰，復有港英餘孽為奧援，這就難怪有恃無恐，唯恐天下不亂。律政司掌管檢控大權，不是懲惡揚善，伸張正義，反而有法不依，庇奸護淫，真是咄咄怪事。有人質疑，港府與反對派「大和解」，加上鄭若驊其身不正，帶頭僭建授人以柄，為了自救而不惜犧牲法治，與反對派達成政治交易，顯然不是沒有根據。



法之不行，自上犯之。香港烏煙瘴氣，亂象無日無之，原因固然是多方面的，司法機構有法不依，自毀長城，則堪稱是一切亂象的根源。面對海嘯一般高漲的民怨，鄭若驊全無自知之明，笑罵由你笑罵，好官我自為之，這也證明一個顛撲不破的真理：人無恥，便無敵！