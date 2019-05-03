世界視線：黃背心得寸進尺　馬克龍招架乏力

法國黃背心示威持續超過二十四星期，不但在上周末繼續興風作浪，更擴展至五一勞動節也爆發大型抗議活動，巴黎有二萬八千人上街，全國參與總數更達十六萬人。巴黎有群眾放火甚至衝擊醫院，釀成嚴重衝突，多名警員受傷甚至嚴重燒傷。黃背心組織成員早前才投訴警方濫用武力，但觀乎整個活動趨勢，卻是愈來愈暴力化失控。法國總統馬克龍先後推出多項措施意圖平息眾怒，但相關組織及人士依然未肯罷休。



馬克龍一直被詬病政策離地，向富人傾斜，民調顯示其支持率跌至一七年上任時一半。年初他回應黃背心示威，推出三個月全國大辯論，上周再公布「派糖」包括一系列減稅措施，以及改革退休制及政治制度等，甚至為了反駁自己是精英主義，不惜關閉被視為階級象徵的母校「國家行政學院」。儘管總統低聲下氣，黃背心組織者卻指他還是高高在上，所謂改革沒有誠意，特別不滿是他堅拒重徵富人稅。



黃背心示威比一般全國性大型群眾運動少了明顯統一的綱領，由反對加燃料稅激發，半年來每周末上街高喊的口號都有所不同，群眾訴求各異，說是要求政改又缺乏具體目標，連醫院也攻擊反映運動已迷失方向，淪為情緒宣洩，總之是逢政府必反，混雜仇富歧視新移民思維。政府退一步，他們就進一步壓迫，到底何時收手，根本沒有答案。人心不足蛇吞象，巴黎多災多難，最大災難恐怕就是沒完沒了的人性貪念。



聖母院大火雖令法國上下心痛萬分，悲傷氣氛轉移了大眾視線，令馬克龍短暫獲得歇息空間，他可能寄望事件會令巴黎人團結起來重新建設城市，但事與願違，反而讓他本已無力的肩膊更要增添重建的擔子。從上任到現在兩年間都被譏為政治花瓶，馬克龍仍然未能以政績回應批評者，外界都看他技止於此，能否完成餘下任期亦是未敢樂觀。若再有突發大型天災人禍，隨時變成駱駝背上最後一根稻草，把這個玉面總統壓垮，或許找別人來執拾爛攤子，也不會比現在局面更差吧。