功夫茶：空氣指標太寬鬆　環保廢官又靠害

離開係為咗走更遠嘅路，留低需要勇氣。咪以為功夫茶文青上身，查實今時今日嘅香港真係冇乜地方值得留戀，政治立立亂唔在講，就連吸啖空氣都驚患上嚴重疾病，唔離開喎，容乜易命都短幾年呀。



呢嗱，香港空氣污染有幾嚴重，睇吓港大達理指數就一清二楚。今年首季香港有三分之二嘅日子都受到空氣污染影響，尤以一月最誇張，成個月都超標。若同世衞最嚴謹標準相比，本港每年就有額外二千人死亡，醫療開支大增八千萬元，都咪話唔得人驚。



空氣惡劣「死得人多」，都要怪港府減排不力，粉飾太平。大家都知，港府幾年前推出「香港清新空氣藍圖」及「空氣質素健康指數」，修訂沿用廿多年嘅空氣質素指標，美其名曰與時俱進、重視環保，實際上只係裝腔作勢、整色整水，新指標同國際標準相距甚遠，早就備受詬病。



好嘞，五年一檢嘅時間終於來臨，當局即將就修訂新指標進行諮詢，殊不知又被踢爆假環保真靠害，係就係建議將二氧化硫及PM2.5嘅標準收緊，例如將後者嘅每廿四小時平均濃度由七十五微克收緊至五十微克，但同時容許超標次數由每年九次大幅增至三十五次，仲要衰到臭氧及PM10嘅指標原封不動，係「收緊」空氣標準定係進一步放寬，仲使問咩。難為官老爺仲話咁做係循序漸進喎，呃鬼食豆腐至真。



環保團體就講得啱嘞，港府嘅指標過於寬鬆，純粹為自己度身訂造，冇決心冇承擔，市民命仔凍過水，促請當局盡快跟隨世衞標準作出修訂。不過講咁多都係嘥氣，事關官老爺胡混度日，根本唔關心市民死活。正如學者話齋，將來空氣污染最嚴重嘅地區必定係「明日大嶼」填海範圍，放寬PM2.5超標次數，咪可以削足適履、蒙混過關囉。



連國家領導人都話「生態興則文明興」，禁止掠奪式粗放發展，偏偏自詡國際大都會嘅香港反其道而行，官老爺知唔知醜字點寫㗎。呢，前排有空氣監測公司發表最新空氣質素報告，由空氣污染問題最嚴重嘅地區排起，香港排名「中上游」位置，同第三世界係難兄難弟，直情醜出國際。再睇吓鄰近嘅深圳，人哋老早就推廣電動車，點似得香港仲係以柴油車為主，甚至連石油氣小巴都話要停產，未來只會更加烏煙瘴氣嘅咋。



都見怪不怪咯，港產官僚贏得「氣候逃犯」嘅污名，就係因為搞環保一向有姿勢冇實際。想氣候逃犯改邪歸正，唯一方法係罰佢哋企喺路邊監測站，做人肉吸廢機，針拮到肉先知痛。