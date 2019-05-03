產評：經濟疲態盡顯現　外患內憂愁更愁

香港首季經濟增長遠遜預期，連續兩季增長下降，基本上已確認景氣轉弱。由於今年以來，環球股市升勢已透支政策因素，美國利率變化尚未明朗，金融市場潛在危機未消，加上香港本身的經濟結構問題長年未獲正視，土地政策缺失更如緊箍咒限制發展，外患內憂交煎，香港人坐困愁城，該如何自處？



港府剛公布的數字顯示，香港首季本地生產總值（GDP）按年僅增長0.5%，遠遜於市場預期的1.9%，乃○九年第三季以來的最低增幅，亦是連續兩季經濟增長出現倒退。景氣積弱，料將進一步打擊企業固定投資和影響就業。



環顧外圍，雖然年初人民銀行全面降準，次季起推減稅降費，惟經濟下行壓力未消。美國經濟首季增長雖超預期，惟部分原因乃庫存上升所帶動，實際上家庭開支及企業固定投資增幅均見放緩，進口貨物更下跌。歐洲經濟積弱甚深更不用多說。香港作為一個細小而開放的經濟體，自然不可能獨善其身。



縱使短期內中美貿易談判有結果，但中美經濟矛盾甚深，難以用一份協議來一筆勾銷。而任何的貿易協議，皆意味中國市場必須要加大開放力度，外來競爭勢必加劇，短期對本土企業必然是一個重大的挑戰，經濟很可能先要「嘗苦」。當外資有更多直接方式進入中國內地，香港的所謂中介「連繫人」角色又需否存在，不無疑問。



再看香港內部，回歸逾廿年，經濟增長依舊非金融即地產，結構單一。旅遊依賴內地旅客，旺丁不旺財。搞創科只管強調有撥款，卻缺乏完善周詳的規劃、配套、支援與執行機制。拓土進度原地踏步，房屋供求失衡日趨嚴峻。首季樓價升勢再現，與經濟表現逆向而行，資產泡沫趨向極限，計時炸彈終有一日要大爆炸！



繼二月零售業銷貨價值按年大跌10.1%，三月份整體出口下跌1.2%兼連續五個月轉弱，如今再傳來首季經濟增長創下近十年新低，顯然並非偶然。這堆數據向市場發出清楚的訊息，就是經濟正走下坡，全年增長預測，以致股、樓等資產估值，皆有向下修正的壓力。一旦外圍再起動盪，觸發經濟和金融危機，香港隨時墮入衰退深淵。



花落不堪問，春光半已空。春來天氣漸暖，可香港經濟卻寒氣逼人。短期如何善用儲備，制訂穩增長措施，中長期如何提升香港在內地經濟發展和加強對外開放的地位和功能，都是頭等大事。港府繼續口說「好打得」，實際只是「好拖得」，港人前途早晚要給斷送！