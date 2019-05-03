神州觀察：假疫苗接二連三　根源在執法不嚴

神州黑心疫苗無日無之，海南省再度爆出疫苗醜聞，無良商家和醫院將目標鎖定女性，高價銷售假疫苗斂財，再一次激起民情洶湧。



官方通報指，海南一家私營醫院未獲許可，違法為三十八名女子注射被稱為「九價HPV」的子宮頸癌疫苗，被受害者舉報後證實是假疫苗，注射的疫苗批次中有非法走私，也有吉林四平某工廠生產的未知藥水，醫院目前已被查封。



HPV疫苗自進入中國市場以來，一直奇貨可居，出現「一針難求」的情況。以深圳為例，九價HPV疫苗在深圳開始接種後，預約平台就被擠爆，目前已改為攪珠預約，抽中機會僅百分之一左右。由於HPV疫苗須完成三針注射，價格近萬元，在可觀利潤面前，醫療機構、廠商自然竭盡全力也要搞到HPV疫苗，以致有無良企業不惜鋌而走險。



從去年爆出的長生生物公司問題疫苗事件，到近日醫院售假子宮頸癌疫苗事件，假疫苗事件接二連三爆發，讓百姓感到痛心又無奈。尤其是，被指最嚴厲的疫苗法正在全國人大審議之際，黑心疫苗仍然橫行，不得不說是一種諷刺。



事件也折射出內地醫療機構無視百姓健康、不擇手段斂財的現狀。當今神州，在一切向錢看的社會風氣下，醫德早已是奢侈品，醫院認錢不認人也不是新聞，因此有理由相信，假HPV疫苗在全國各地一些私人醫院都會存在。



為何疫苗問題屢禁不止？除了當局執法不透明，缺乏社會監督也是主要因素。此次海南HPV假疫苗事件其實有迹可尋，蘇州警方早前曾偵辦假疫苗案，牽涉山東青島等地無良企業，涉案人員多達數百人，卻一直掩蓋，如果不是海南受害者接到蘇州警方查詢電話後將事件曝光，HPV假疫苗或許還在繼續肆虐神州大地。另一方面，違法成本低也導致不法分子前赴後繼，比如海南當局此次對假疫苗的處罰，雖然吊銷醫院執照，但罰款卻只有八千元。不痛不癢的處罰，令無良企業隨時可以改頭換面，再註冊一家機構繼續作惡。



當然，疫苗法未出台前，現行條例罰八千元已是最高，但當局完全可以用行政手段阻嚇遏制，比如凍結資產等，對待普通百姓強拆迫遷的霹靂手段，為何不敢用到食品藥物安全上呢？也許有人會說，長生生物因問題疫苗事件被開出九十一億元罰單，但執行了嗎？



猛藥治沉疴，重典治亂世。事實上，中國從來也不缺法律條文，缺的是嚴格實施、依法監管的力度與決心，結果再嚴厲的法律也只是擺設。雖然社會期待的疫苗管理法已在路上，但能否終結當前的疫苗亂象，完善疫苗體系，重樹國人對疫苗的信心，無法令人樂觀。