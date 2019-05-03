五四運動一百周年，中共領導人號召新時代中國青年要聽黨的話，跟黨走，實現中華民族偉大復興的夢想。以今日的政治現實、制度現實，有沒有五四運動、有沒有一百周年紀念，中共領導人若談論青年問題，都是一定要青年「聽黨的話，跟黨走」的。



因為黨要「培養成千上萬無產階級革命事業的可靠接班人」，讓「紅色江山千秋萬代永不變色」，聽黨話，跟黨走，那是必須「從娃娃抓起」、從青年抓起的。而五四運動一百周年正是一個宣傳黨主張的好時機，何況「五四」從來就和中共緊密相關，為五四運動做先行者的新文化運動的主要旗手，就有中共的發起人陳獨秀、李大釗。



而毛澤東曾撰文指出，五四運動在思想上和幹部上為一九二一年中共成立做了準備。可見，在中共眼裏，「五四」和中共事業從來就是相生互動關係，中共對「五四」一直非常注重「話語定性」和解釋權，並根據需要不斷推出其「思想意義」和「政治意義」，號召青年「發揚五四精神」，完成時代使命。



不過，一直以來，不是只有中共才有這個「需要」和「特權」的，共產黨的死對頭國民黨當年沒少拿紀念「五四」說事，賦予某種「意義」，打擊中共。例如一九二八年國民黨「清黨」、「取得偉大勝利」，他們為了爭取輿論民心，就在當年紀念五四運動的主旨上大做反共文章，把「剷共」加入其中。國民政府湖南省機關報《國民日報》推出的專版，把「北伐、反日、剷共」定為紀念「五四」的主旨，提出「大革命時期湖南的赤化分子、共匪猖獗」，此時此刻紀念「五四」，「在湖南一地則更有其迫切性和特殊性」，「唯一的重要工作，就是要剷除謀害本黨、殘殺人民的共產匪徒」。



往事如煙，國民政府藉紀念「五四」號召「剷共」至今逾九十年矣。七十年前，他們卻被共產黨「剷」到了台灣，現在更久不聞台灣還有甚麼紀念「五四」的活動，也許仍有幾個食洋不化、不知世事之變的蛋頭書生還每每想用「德先生」能夠和平演變、「剷共」成功吧。