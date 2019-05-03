英國《泰晤士高等教育》公布最新亞洲大學排行榜，中國清華大學首次登上榜首，新加坡國立大學居第二，香港科技大學連升兩級至第三位，香港大學只能守住「梗頸四」。這個結果並不令人意外，本港大學在近年各項國際排行榜中的名次跌多升少，早已見怪不怪，人們只是替港大這家百年學府感到可惜，曾經的輝煌有如天邊流星，一去不復返。



有人說，內地大學這些年大力投資教學和科研，單是清華大學今年的預算撥款就達數百億元人民幣，比香港八間大學加起來的總和還要多，國際排名自然上升。其實，這只是其中一個原因，本港大學尤其是港大國際排名跌跌不休，主要是因為校園高度政治化，而不是經費多少的問題。曾幾何時，港大全球排名曾攀至第十八位，亞洲排名更是獨佔鰲頭，可惜好景不常，隨着校園愈來愈政治化，教學質量無法維持，導致排名節節下滑，連亞洲三甲位置也不保，令人唏噓不已。



相對而言，科技大學受政治因素干擾的程度比較低，學生鬧事比較少，教學氣氛比較濃厚，所以能夠後來居上，排名超越港大，而且成為最受本地僱主歡迎的學府。這再次證明一個事實，泛政治化有百害而無一利。



不是說大學不能過問政治，師生不能參與政治，而是說過猶不及，一旦大學過度政治化，教師不務正業，學生無心向學，偌大校園擺不下一張安靜課桌，教學質量必然受到影響，國際排名必然下跌。特別是部分教師公然鼓吹「違法達義」，教唆學生犯法，港大甚至淪為佔中發源地和港獨大本營，不僅搞得校園烏煙瘴氣，更鬧得整個社會雞犬不寧。



值得一提的是，浸會大學排名急跌十五級至七十位，真可謂落花流水。浸大教學質量如何、有何研究成果、培養多少人才，外人不甚了了，人們只知道該校部分學生曾佔領校內語文中心，禁錮並謾罵教職員。