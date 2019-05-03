反對派日前發起第二次反對《逃犯條例》修訂草案的示威，牛鬼蛇神傾巢而出，參與人數較第一次明顯增加，要求「撤回惡法」，這一幕猶如當年反對二十三條立法的翻版。以史為鑑，推倒二十三條立法的不是五十萬示威者，而是自由黨臨陣倒戈，今次引渡修例成功與否，同樣不在於多少人上街，而取決於建制派態度。



恰恰，建制派對引渡修例憂心忡忡，工商界與內地利益瓜葛千絲萬縷，常在河邊走，哪能不濕鞋，儘管港府為遷就商界而剔除其中的九條罪，但未能完全消除其疑慮。對他們來說，有法不如無法，尤其是見到周日反對派的遊行陣勢後，更加膽怯畏縮，要求港府「三思而後行」的聲音紛紛冒出來。



有人說，修例初衷是為了引渡涉在台灣殺人的港男，若港男在立法前就被釋放並逃亡，那麼修例的緊迫性就消失；也有人說，修例可以分步走，先處理殺人嫌犯引渡事宜，至於同內地的司法引渡合作，可徐圖之，這實際上是同反對派同一個鼻孔出氣，希望修例如二十三條立法一樣束之高閣，讓香港做永遠的逃犯天堂。



一家被視為建制派喉舌的傳媒發表社論，以修例有爭議、示威人數增加為由，勸喻港府審時度勢，順應「民意」，再謀後着，並認為暫緩修例是「負責任的表現」。該文還露骨地說，由於接下來有區議會選舉，建制派擔心修例硬闖會影響選情。看到了吧，甚麼國家安全，甚麼一國原則，甚麼伸張正義，在選舉面前統統讓路，政黨及個人利益永遠排在第一位。



疾風知勁草，板蕩識忠臣。引渡修例堪稱試金石，建制派成色如何，對中央的忠誠度如何，一目了然。這些年來，朝廷一直強調要壯大愛國愛港力量，也給了很多資源，可惜到了關鍵時刻，建制派紛紛變作「牆頭派」，朝廷幾乎找不到一個靠得住的人，寧不悲乎！