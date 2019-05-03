台灣首富郭台銘上月公開宣布參選總統後，動見觀瞻都是選舉。美東時間五月一日郭台銘進入白宮，與美國總統特朗普會面約五十分鐘；他告訴特朗普，若他當選中華民國總統，他會當一個「和平製造者」，不要做「麻煩製造者」。他又說，若他當選中華民國總統，仍會爭取赴美國華府與特朗普見面，也希望北京給中華民國空間。



郭台銘戴着可見美國與中華民國國旗的帽子步行進入白宮，其後向媒體表示，他與特朗普開會時，全程戴着帽子，也送了特朗普一頂。郭台銘對記者說：「你看我進白宮，戴中華民國國旗，這沒有尊嚴嗎？你叫民進黨任何人來戴，戴一頂帽子進去看看？我們是最高禮遇，到橢圓形辦公室，到目前為止，你告訴我民進黨哪個官員有辦法？」



郭台銘刻意營造與特朗普在白宮之會的政治意義，就是向台灣的朝野兩黨和人民宣示：「只有我郭台銘才可以登堂入室在白宮與美國總統會面，假如我當選總統，台美關係一定可以正常化」。



講到台美關係，《台灣關係法》四十周年，美國在台協會舉辦許多慶祝活動，蔡英文在會見出席活動的美國友人時強調，《台灣關係法》替台美經貿及安全等各項實質交流，奠定了非常重要且關鍵的制度基礎。她希望能有更多美國朋友理解，台灣是印太地區可信賴的行動者，台灣的存在有助於區域的平衡及民主發展，是一股不可或缺的力量。蔡英文「親美抗中」，在美中關係因為貿易和科技戰爭陷入低潮的時候，自動獻身做美國抗衡北京的棋子，但當美中貿易談判達成協議，雙方復和之後，蔡英文是不是被迫要向美國表態，會「正面積極」在兩岸關係方面維持現狀呢？美國「友台」是因為要「抗中」，一旦回復到「和中」，就必然「遠台」，甚至會警告台灣不要做「麻煩製造者」。俯仰由人（「美」），試問又如何能夠自主？更不要說搞台獨了！



郭台銘參加國民黨的總統初選，以他在國際經濟舞台上的影響力，特別是他與特朗普的密切關係，當然可以展示他有提升台灣國際地位和改善兩岸關係的能力，並向國人宣示，他若當選總統，台灣可以正面積極地促成台、美、中合作協商與和平互惠。



國民黨不論是郭台銘或韓國瑜被提名參選總統，打的都是經濟牌，其前提必然是改善兩岸關係，維持台海和平，這亦符合美國「兩岸不應單方面改變台海現狀」立場。明年大選是民進黨「守護民主，捍衞主權」與國民黨「台灣安全，人民有錢」的對決，但蔡英文明年大選「會不會是台灣最後一次民主選舉」之說，卻好像在預示民進黨敗選！