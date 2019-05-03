《逃犯條例》修訂草案在立法會陷入膠着狀態，日前的相關法案委員會召開第二次會議，反對派重施故技瘋狂拉布，開會兩小時仍未進入主席選舉程序，重複第一次會議的亂象。儘管建制派打算出招剪布，欲在下周內委會提出改由石禮謙主持會議，但涂謹申知悉後隨即宣布早一日召開法案委員會，務求選出主席阻截建制派狙擊，小學雞式惡鬥可謂沒完沒了。



隨着涉嫌在台灣殺人的陳同佳洗黑錢罪成，遭判囚廿九個月，很可能十月就會刑滿出獄，港府修例已是迫在眉睫，尤其是立法會七月就會休會，有關程序必須趕在死線前完成。反對派身負外部勢力和金主交託的政治任務，當然是拚盡老命阻止修例通過，加上早前的大遊行人數超出預期，為他們打下強心針，更是千方百計逼迫港府放棄修例；英美政客同樣得勢不饒人，繼續指手畫腳，建制派和港府是否頂得住壓力實在成疑。



君不見，林鄭發表「無政治能量論」後，有人提議將草案繞過委員會直上大會表決，立法會主席梁君彥即時龜縮否決，認為修例有爭議，不適宜這樣做，甚至連外界要求他運用主席權力DQ邵家臻議席都不置可否。如此未戰先怯，難怪反對派肆無忌憚、得寸進尺。



即使建制派真心想有關草案盡快通過，亦要提防籠裏雞會不會作反。商界向來反對修例，質疑在內地做生意容易誤墮法網，更擔心包二奶、三奶干犯重婚罪，自然傾向多一例不如少一例。觀乎自由黨曾有廿三條倒戈變節前科，經民聯又對修例大表疑慮，今次會否重蹈臨尾香的覆轍，誰也說不準。



都說「商人無祖國」，儘管政府修訂《逃犯條例》已剔除九項商業罪行類別，但商人是逐利的動物，相較於自己一盤生意，國家利益絕對不足道，何況是一件「關人個關」的殺人案。到底修例最終如何收科，只能拭目以待。