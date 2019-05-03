睇東網《阿王辣爆》，主持王國興質疑佔中九男女判刑過輕，促請港府就佔中案被告判刑上訴，並起訴包括壹傳媒黎智英在內的其餘三十九名佔中搞手，以彰顯法治。老朽不禁嘆曰：呢個冇靈魂政府，養一班德不稱位嘅廢官，律政司司長鄭若驊其身不正，知法犯法，也就難怪香港司法不公令人不忍卒睹！



大家都有眼見，佔中九男女案裁決前，爛果報連篇累牘、毫不避嫌的公開為他們歌功頌德，罪成又提供顯著版位畀佢哋發聲，好似人稱「戴妖」嘅戴耀廷竟自吹自擂仿馬丁路德金在一所監獄寫下非常有名的《來自伯明罕市監獄的信函》，佢就要整輯《來自香港監獄的信函》，又狂妄話「法官用了錯誤的合乎比例標準，故無論是判罪和判刑，也都是錯誤的」！阿哥，這不是公然藐視法官是甚麼？



呢條友果真「違法達義」上晒腦入晒骨，否則怎會做囚犯都仲扮正義女神？講真，如果法官唔係「用了錯誤的合乎比例標準」，佢呢個罪魁禍首起碼判囚多十六個月啦，等佢有更多時間喺監獄寫信自High扮聖人！港大百年一遇，出了這麼個活寶貝，如果還不清理門戶，老朽只能仰天長嘯：香港呢個福地已死，否則妖孽何以愈出愈多！



佔中九男女案明明已進入司法程序，何以爛果報大剌剌的為他們歌功頌德，完全不顧及傳媒守則？戴妖之廢噏，爛果報之肆無忌憚，律政司竟可視若無睹，當乜都冇發生過？老朽睇完《阿王辣爆》，真係好想話畀佢知：你咁㷫都盞嘥氣！冇靈魂政府根本感官全部麻木，否則怎可能如此縱容洋奴漢奸？難怪佔中九犯判刑最重嘅都只係十六個月，多名被告仲揚言考慮上訴；反之，據聞政府傾向不就判決再提訴訟。政府對佔中案就咁偃旗息鼓？若然，政府的管治無能將進一步赤裸裸呈現吾人眼前，反中亂港則再次印證有運行！要逃亡的，看來是愛國愛港的仁人志士！