散布流言、混淆是非、恐嚇市民向來是反對派的伎倆。政府建議修訂《逃犯條例》以來，反對派高叫「法治淪陷」、「送中」、「拉人返大陸」，這些恐嚇口號不絕於耳。



但這些反修例謊言乃故技重施。早在反高鐵「一地兩檢」時，反對派就聲稱一地兩檢是由公安、內地法庭處理，港人隨時會被拉返大陸。公民黨吳靄儀曾聲稱港人行近高鐵站會被帶返內地，余若薇則稱一地兩檢使港人分分鐘在內地坐監，又強調不讓一地兩檢通過是原則問題，如果放行一次就可能成為先例。



事實是一地兩檢實施以來，根本沒有出現反對派恐嚇的情況，相反是利民、便民措施，不僅為香港的長遠發展提供無限機遇，也為香港年輕一代拓展空間。高鐵一地兩檢令港人可以更方便快捷到內地不同城市學習及交流，更可把握粵港澳大灣區發展機遇，到大灣區城市創業、工作，甚至居住。



反對派迷信「謊言重複一千遍就是真理」，但俗話說得好，作這些謊言者：第一遍是天才，第二遍是庸才，第三遍便是蠢材。反對派重複謊言不但不會變為真理，反而被市民一戳就破。



其一例子就是反對派盲目攻擊內地法治及人權，聲言疑犯被移交內地會有人權問題，得不到公平審訊。民主黨議員涂謹申聲言修例意味全球國家都可以向香港要求移交逃犯，包括北韓及其他「法治水準極低」的國家及地區。



但是，內地已與五十五個司法管轄區簽署引渡條約，包括法國、比利時、澳洲等國家，亦曾與美、加以個案形式移交逃犯。另外，英國目前與包括古巴、伊拉克、利比亞等九十四國達成移交協議。為何西方國家不會有顧慮，而香港反對派會有顧慮？顯然是反對派有心以謊言恐嚇市民。畢竟散播恐懼最容易，也最容易煽動到市民反政府，從而爭取政治本錢。