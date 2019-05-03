蔡元培先生是開風氣之先的一代泰斗，桃李遍天下，其「思想自由、兼容並包」的治學育人理念，迄今為世人銘記。蔡先生安葬在香港仔華人墳場，某年余光中前往憑弔，寫下了一首詩：「想墓中的臂膀在六十年前，殷勤曾搖過一隻搖籃，那嬰兒的乳名叫做五四。」追念蔡元培當年功績。



蔡元培性格謙遜忠厚。五四運動之後，每逢五月四日，北大同學會必舉行紀念盛宴，而邀蔡元培為上座，年年如此。蔡元培頗憊苦之，一次戲語曰：「吾輩此日真成吃『五四飯』矣！」當時，全座啞然。此話頗有韻味，表面嘆應酬之苦，實際不乏暗諷之意。世間吃紀念飯謀取私利者不知凡幾，藉此標榜貼金、推銷兜售，故而能夠樂此不疲。



就拿「五四飯」來說，年年一小吃，十年一中吃，百年自然一大吃。官方在北京舉行了隆重紀念大會，且規格較之以往大為提升。然而，這次規模空前的五四盛宴，座次分明，「愛國者」被捧為座上賓，溢美之詞不絕於耳。而當年在五四運動中被奉為旗幟的「德先生」、「賽先生」，除了象徵式地出現在花名冊上被點了一次名之外，全程無聲無息。想來如果不是因為兩位先生實在名頭太大，估計官方都不會給他們發入場券。



其實，無人否認五四運動的愛國精神。問題的核心在於，無論是愛國，還是民主、科學，究竟如何去定義。愛國是否要與愛政府乃至愛執政黨畫等號？跑了和尚跑不了廟，鐵打的營盤流水的兵。可見廟不等於和尚，營盤也不等於兵。愛廟愛營盤，不是一定要對和尚和兵絕對服從，俯首帖耳。中共創始人陳獨秀有關五四運動的名言就是：「我們愛的是國家為人謀幸福的國家，不是人民為國家做犧牲的國家。」



天下者，全天下人之天下。青年自然是其中的一分子。五四運動的可貴之處，在於年輕人的思想的自由、思考的獨立。若批評不自由，則讚美無意義。如果政府不能以包容心態去對待青年的質疑、批評，又有何顏面去苛求青年心服口服地愛國呢。當年五四時北大、清華學生為國家、為民族呼喊、抨擊，如今清華教授卻接二連三被禁言停職。如果年輕人都千人一面、千夫諾諾，中國必定是少年諾諾則國諾諾的「老大帝國」。



歷史是政治的僕從，一切紀念活動對歷史的詮釋，都是為現實服務。就像內地如今對改革開放、民主自由的種種紀念與鼓吹，聲調遠遠高過歐美。而若循名責實就會發現，不僅與普世價值不合轍，甚至也偏離了中共自己曾經作出的概念定義。電視宣傳片中，一群幼稚園小朋友舉着圖畫卡片，高喊着「富強」、「民主」，不知道這算是「高級黑」還是「低級紅」。



有人認為，「賽先生」處境比「德先生」好一些，其實不然。如果沒有「德先生」的並肩前行，科學之路也會扭曲塌陷。遠處的「畝產萬斤」且不說，近年來的「基因編輯嬰兒」、「海水稻」、「空中南水北調」，又讓大眾嗅到了熟悉的氣息。