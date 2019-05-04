世界視線：提名官員頻受挫　特朗普識人不明

美國總統特朗普日前在社交媒體宣布，他屬意出任聯儲局理事的經濟評論員摩爾決定退出提名。此前不久，特氏提名的另一位聯儲局理事、披薩公司前行政總裁凱恩亦放棄角逐新職。特朗普提名出任要職的人選一再碰壁，再次顯示特氏用人的粗疏草率以及專橫獨斷。



值得注意的是，相關任命只需參議院過半數通過即可，按說對於享有議席優勢的共和黨來說，應該十拿九穩，但事實卻是，至少有六名共和黨參議員表示不支持摩爾的任命，以該黨目前在參議院擁有五十三個席位計算，假設沒有民主黨人投贊成票，最多也只能有三名共和黨議員「倒戈」，在這種情況下，摩爾與其自取其辱，不如自動棄權。



摩爾之所以闖關失敗，是因為被外界翻舊帳，指他曾聲稱如果女人賺錢比男人多，有可能影響家庭穩定。摩爾的言論無疑是政治不正確，但比起之前最高法院大法官卡瓦諾的性侵指控，無疑是小巫見大巫。共和黨人之所以不像對卡瓦諾那樣全力護航，主要是不滿特朗普把他們當「橡皮圖章」。事實上，特朗普宣布提名凱恩及摩爾，帶有相當大的隨意性，兩者均是應記者提問，共和黨參議員事前被蒙在鼓裏。特別是摩爾，別說共和黨議員不知其「黑歷史」，連白宮也沒有按照慣例對摩爾進行充分的背景審查，以致被爆出上述爭議時才被動作出回應。



數字最能說明問題。特朗普上任至今，共撤回六十二項人事任命；反觀奧巴馬在任期同一階段，只有三十項。之所以出現這種情況，主要是因為特朗普貫徹企業老闆的用人風格，單憑一己好惡，對自己的直覺極具信心，不僅難以「納諫」，且不屑進行「瑣碎」的背景審查。更糟糕的是，自從前白宮幕僚長凱利及前國防部長馬蒂斯等「成年人」去職後，剩下的多是對特氏唯唯諾諾之輩，最終得出的人選自然問題多多。



特朗普喜怒無常，翻臉比翻書還快，在他手下工作本來就朝不保夕，再加上國會聽證會這一道「大閘」，誰肯蹚這渾水？



